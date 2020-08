Taemin SHINee Puncaki iTunes Global Lewat 2 KIDS

TAEMIN SHINee yang baru-baru ini merilis lagu terbarunya bertajuk 2 KIDS berhasil menduduki puncak tangga lagu iTunes Top di setidaknya 19 negara, Soompi melaporkan, Rabu (5/8). Negara-negara tersebut termasuk Kolombia, Argentina, Singapura, Filipina, Uni Emirat Arab, Malaysia, Thailand, Oman, India, Turki, Sri Lanka, Arab Saudi, Polandia , Meksiko, Slovenia, Chili, Peru, Indonesia, dan ElSalvador. Sementara, di Korea Selatan, 2 KIDS meraih peringkat pertama di layanan streaming musik Vibe dan Genie.



Dirilis pada 4 Agustus, 2 KIDS adalah single prolog untuk album solo ketiga Taemin yang akan datang,Never Gonna Dance Again. Proyek Never Gonna Dance Again akan dirilis dalam dua bagian, masing-masing berjudul Act 1 dan Act 2. Single prolog 2 KIDS sendiri adalah trek pop elektronik dengan suara gitar yang hangat. Taemin menjelaskan bahwa lagu itu tentang kenangan dan masa mudanya ketika dia tidak tahu banyak tentang cinta.



"Saya ingin semua orang mengingat ingatan yang sama ketika mendengarkan lagu, jadi saya menggambarkan emosi sentimental lagu tersebut dengan vokal yang erperinci," kata anggota termuda di grup SHINee itu.

Taemin mengungkapkan proses pembuatan lagu 2 KIDS. Menurutnya setiap kali ia naik pesawat selalu mendapatkan inspirasi. Ia kemudian menuliskan lirik lagunya menggunakan memo berbeda di ponselnya. Taemin juga membahas rencana SHINee dalam waktu dekat akan naik panggung lagi.

"Saya tidak sepenuhnya yakin, tapi saya pikir (SHINee bisa kembali) tahun ini atau awal tahun depan," paparnya.



Taemin juga mengungkapkan bahwa ia telah pulih sepenuhnya dari cedera pergelangan tangannya.

"Aku sudah selesai dengan semua rehabilitasi untuk itu, jadi kalian tidak perlu khawatir," pungkasnya. (OL-3)