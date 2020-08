Khawatir dengan Covid-19, Nadal Mundur dari AS Terbuka

PETENIS nomor dua dunia Rafael Nadal, Selasa (4/8) waktu setempat, memastikan tidak akan mempertahankan gelar turnamen Grand Slam Amerika Serikat (AS) Terbuka.

Nadal mengikuti langkah petenis putri nomor satu dunia asal Australia Ashley Barty yang juga memutuskan tidak mengikuti turnamen di Flushing Meadows itu karena mengkhawatirkan covid-19.

Setelah banyak pertimbangan, saya memutuskan tidak akan bermain di AS Terbuka tahun ini," kata Nadal lewat Twitter.

"Situasinya rumit sekali. Kasus covid-19 terus bertambah. Sepertinya kita masih belum bisa mengendalikan hal ini," sambung dia. "Ini adalah keputusan yang tidak pernah saya inginkan tetapi kali ini saya memutuskan dengan mengikuti kata hati saya dan untuk saat ini saya lebih baik tidak bepergian."

Madrid Terbuka yang sedianya diadakan pada 12-20 September sudah dibatalkan karena naiknya jumlah kasus covid-19 di ibu kota Spanyol itu.

Petenis nomor satu dunia Novak Djokovic, runner up AS Terbuka tahun lalu Daniil Medvedev, dan sepuluh petenis top lainnya termasuk Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas dan Alexander Zverev menyatakan akan mengikuti AS Terbuka 2020.

Namun, Roger Federer, yang lima kali menjuarai AS Terbuka, akan absen karena tengah menjalani pemulihan setelah operasi lutut, Juni lalu.

Sembilan dari 10 petenis putri teratas, termasuk juara Grand Slam 23 kali Serena Williams dan juara bertahan Bianca Andreescu, akan mengikuti

turnamen ini. Demikian pula dengan juara edisi 2018 Naomi Osaka. (Ant/OL-1)