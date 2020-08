Alanis Morissette Rilis Album yang Tertunda

MUSIKUS Alanis Morissette, 46, merilis album ke-9 Such Pretty Forks in the Road, pekan lalu. Album tersebut rencananya akan diluncurkan Mei lalu, tetapi dimundurkan karena pandemi korona.

“Aku tidak yakin ingin merilis rekaman tentang wanita berambut cokelat yang sedang krisis ketika seluruh planet sedang mengalami krisi yang parah,” kata Morissette tentang penundaan jadwal rilis albumnya tersebut.

Sementara albumnya ditunda, Morissette mengatakan lagu-lagunya justru tercipta di studio. “Musik dan lirik semuanya ditulis relatif cepat. Itu telah terjadi selama 25 tahun berturut-turut,” imbuhnya.

“Jadi, lirik musik biasanya ditulis dalam 15 menit: Butuh 45 tahun untuk menyiarkan lagu, 15 menit untuk mengeluarkannya,” lanjutnya.

Morissette mengatakan dia mulai mengerjakan rekaman setelah dia kelahiran anak ketiganya, Winter, yang sekarang berusia 11 bulan. Pelantun You Oughta Know tersebut mengaku bahwa ia tidak pernah benarbenar tahu inspirasi apa yang muncul ketika berada di studio. "Kadang-kadang saya akan memiliki satu baris atau sentimen, seperti saya ingin menulis tentang pernikahan saya atau saya ingin menulis ode khusus untuk anak-anak saya,” ujarnya. (Ifa/H-3)