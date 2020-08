Taeyeon Mendulang Sukses

NAMA Taeyeon, 31. Ia telah lama malang-melintang dalam industri musik di Korea Selatan.

Ia pun telah berkarier selama setengah umurnya bernyanyi secara profesional, sejak menjadi anggota grup K-Pop Girl’s Generation hingga menjadi penyanyi solo terkenal dengan berbagai penghargaan dan go international.

Taeyon mengaku pencapaiannya saat ini tidak didapat dengan mudah. Menurutnya, penggemar memberikan banyak inspirasi dan semangat untuk bekerja keras. “Jika mengingat penggemar, aku merasa campur aduk: bersyukur, merasa bersalah, dan bersyukur sekaligus,” jelasnya, seperti dilansir dari SCMP.

“Aku tidak dapat menjelaskan dalam satu dua kata. Jadi, kalau ketemu penggemar, aku biasanya tidak bisa berkata apa-apa,” imbuh Taeyeon yang bernama asli Kim Tae-yeon.

“Aku ingin sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih yang tetap peduli dan menyayangi, tetap berada di sisiku apa pun yang terjadi,” kata Taeyeon.

Pada 2019, Taeyeon membuka diri kepada penggemarnya bahwa ia sedang berjuang melawan depresi dan tekanan setelah menjadi terkenal. Ia mengatakan telah menerima dirinya dan bertekad untuk menjadi dirinya sendiri.

“Dulu, aku selalu cemas. ’Bagaimana publik memandangku?’ Pikiran seperti itu menggangguku,” kata Taeyeon kepada High Cut beberapa waktu lalu.

“Namun, sekarang aku bekerja keras untuk mencoba menunjukkan diri saya dan kepribadianku sesungguhnya. Aku akan terus bermusik dan tidak akan berhenti,” paparnya.

Ketika ditanya tentang seperti apa kehidupannya sehari-hari, Taeyeon berbagi bahwa dia mengunjungi toko make up setiap kali dia bosan. “Aku menikmati melihat produk-produk baru, mencoba, dan membeli yang saya suka coba di rumah,” Taeyeon menjelaskan. “Ini caraku menghilangkan stres,” imbuhnya.



Solo

Taeyeon, yang lahir di kota wisata Jeonju, berlatih vokal pada The One, penyanyi yang mengajaknya duet dalam lagu You Bring Me Jo pada 2004.

Tahun itu juga, ia menjadi juara pertama dalam kompetisi bakat dan menandatangani kontrak dengan agensi terkenal, SM Entertainment yang sukses menangani SES, BoA, dan TVXQ Taeyeon mengenang, tahun-tahunnya berlatih di SM sangat sulit hingga ia sempat berniat untuk mundur.

Namun, ia bertahan hingga debutnya bersama sembilan orang anggota Girls’ Generation pada 2007. Bersama Girls’ Generation, Taeyeon sukses berkarier selama satu dekade di industri musik Korea. Selain menjadi leader dalam tim, ia juga menjadi vokalis utama di dua grup pecahan Girls’ Generation, yakni Girls’ Generation-TTS (beranggotakan Tiffany, Seohyun dan Taeyeon), serta Girls’ Generation-Oh!GG (Yoona, Sunny, Hyoyeon, Yuri dan Taeyeon).

Ketika menyanyikan lagu tema drama Korea Beethoven Virus, Can You Hear Me, ia memenangi penghargaan bergengsi Golden Disc Awards 2008. Setelah bersolo karier, nama Taeyeon melejet ketika meluncurkan lagu I pada 2015.

Dengan dua album studio, empat minialbum, dan satu album rekaman berbahasa Jepang, serta puluhan single, karier solo Taeyeon menjadi salah satu yang dikagumi dalam industri musik Korea. Pada 2019, ia terpilih menyanyikan lagu tema Frozen 2 Into the Unknown dalam bahasa Korea. (H-3)