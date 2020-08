Sambut HUT ke-75 RI, Mall-mall Tawarkan Diskon

AGUSTUS adalah bulan yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Sebab setiap 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya.

Itu sebabnya jauh-jauh hari sebelum tanggal tersebut, semua persiapan dilakukan hampir semua masyarakat di seluruh penjuru Tanah Air. Hal itu pun dilakukan hampir semua pusat perbelanjaan Mereka biasanya menggelar aneka diskon selain memasang berbagai atribut Merah-Putih sebagai lambang bendera Indonesia.

Baca juga: Sambut HUT ke-75 RI, DKI Perintahkan Warga Pasang Umbul-umbul

Hal itu pula yang dilakukan Mall of Indonesia. Mereka ingin membagi kebahagiaan dengan masyarakat lewat program belanja bertajuk I’m Ready for Independence Day Celebration yang berlangsung pada 7 Agustus-6 September. Beragam program belanja dihadirkan, seperti Promo HUT RI diskon hingga 75%, Scratch To Win, Buy 1 Get 1, Independence Day Giveaway, dan Gadget & Electronic Bazaar.

“Dengan diberlakukannya PSBB transisi, kami tetap terus konsisten memberikan shopping experience yang menyenangkan dengan menghadirkan promo-promo menarik. Shopping program yang ditawarkan oleh Mall of Indonesia ini hasil kerja sama dengan tenant-tenant dengan mencakup segala kebutuhan keluarga seperti fashion, kebutuhan anak, olahraga, dan kosmetik," ujar Marcomm Manager Mall of Indonesia, Wahyu Setiadi.

Bagi pengunjung yang menyukai wisata kuliner, lanjut Wahyu, dapat mencoba berburu kulineran. “Kami juga baru saja meluncurkan Aplikasi Loyalty Customer 'Asri Living', yang sebelumnya bernama SedayuOne. Dengan inovasi baru ini aplikasi Asri Living ini semakin memudahkan informasi mengenai promo belanja, diskon, collect poin, dan sebagainya hanya dalam satu genggaman. Bagi costumer yang mendownload aplikasi Asri Living sebagai new member pada Agustus ini, akan mendapatkan gimmick giveaway dari Mall of Indonesia."

Bagi para pengunjung yang belum tergabung dan ingin menjadi bagian dari anggota Asri Living, caranya mudah yaitu hanya download aplikasi Asri Living di Playstore dan Apple Store, setelah itu isi data diri, dan anda telah menjadi member dari Asri Living. Cukup mudah dan simple kan!

“Kami juga akan mengadakan Gadget & Electronic Bazzar dengan promo dan harga spesial. Kami berharap, segala promo belanja ini dapat memberikan keceriaan kepada costumer dan kami terus memperhatikan keselamatan dan kesehatan para pelanggan,” ujar Wahyu.

Selain berbelanja langsung di Mall of Indonesia, kini Asri mall menghadirkan Asri Live Shopping yang bisa diikuti langsung di seluruh masyarakat dan khususnya followers @mallofindonesia yang menghadirkan promo khusus dan menarik dari seluruh tenant MOI mulai dari penjualan produk sampai promo penjualan voucher belanja. (RO/A-1)