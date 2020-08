BNI New York Perkuat Dana dalam Dolar

BANK BNI memperkuat pembiayaan berdenominasi dolar melalui kantor cabang luar negeri (KCLN) di New York, Amerika Serikat, karena bank BUMN ini menjadi anggota Fedwire atau fasilitas kliring lokal di bank sentral setempat sejak 2018.

“BNI New York ini salah satu bank Indonesia pertama yang menjadi anggota Fedwire,” kata pemimpin BNI Cabang New York, Aidil Azhar, dalam keterangan di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, dengan menjadi anggota Fedwire, pihaknya dapat menawarkan pelayanan transaksi bank koresponden ke bankbank komersial yang ada di Indonesia.

KCLN yang didirikan pada 1978 itu dapat memproses transaksi pembayaran secara langsung tanpa perlu ke bank koresponden, yakni pembayaran komersial, baik

dalam bentuk remitansi, trade fi nance, maupun pembayaran antarbank terkait dengan pelayanan tresuri.

“Bank-bank buku dua maupun buku tiga di Indonesia yang sudah berstatus devisa dapat dilayani untuk transaksi dolar AS-nya. Biasanya mereka membuka rekening di BNI New York

dalam bentuk dolar AS,” imbuhnya.

Kelebihan lain setelah menjadi anggota Fedwire, lanjut dia, BNI New York dapat membantu bank-bank tersebut dalam melakukan transaksi transfer. Jika bank asal Indonesia

melakukan pengiriman uang dalam mata uang dolar AS ke salah satu bank di negara itu atau di luar AS, mereka akan menya lurkan melalui BNI New York.

Misalnya, lanjut dia, nasabah mereka ingin mengirim ke Bank of America, atau Bank of New York, BNI akan menerima transaksi dari bank tersebut, misalnya dari

bank pembangunan daerah (BPD).

Kemudian, bank penerima akan menerima pada hari yang sama, bahkan pada menit yang sama. Layanan ini tidak hanya untuk transaksi remitansi, tetapi juga

untuk transaksi terkait perdagangan maupun tresuri.

BNI KCLN New York juga memunyai misi menjadi sumber pendanaan dolar AS dengan harga yang kompetitif. Terkait dengan fungsinya sebagai sumber pendanaan

berdenominasi dolar AS, BNI New York sejak 2020 ini menciptakan inisiatif baru yakni dengan meluncurkan program certifi cate of deposit (CD).

Menurut Aidil, program CD (global CD) ini maksimum sebesar US$1 miliar dengan tenornya bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sampai dengan satu tahun dan hingga Juli 2020, sudah menerbitkan CD sebanyak US$400 juta.(Hld/E-3)