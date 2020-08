Murray akan Tampil di Turnamen Pemanasan AS Terbuka

PERAIH tiga gelar Grand Slam Andy Murray menjadi salah satu dari empat petenis yang meraih wild card untuk turnamen Western & Southern Open. Hal itu diungkapkan penyelenggara turnamen, Senin (3/8).

Mantan jawara Wimbledon dan Amerika Serikat (AS) Terbuka mendapatkan fasilitas itu bersama petenis AS Tommy Paul, Tennys Sandgern, dan Frances Tiafoe untuk turnamen yang akan menjadi pemanasan menjelang AS Terbuka yang akan dimulai 31 Agustus mendatang.

Turnamen Western & Southern Open biasanya digelar di Cincinnati namun dipindah ke New York sebagai upaya meminimalkan risiko covid-19 karena para pemain kemudian akan bertarung di Flushing Meadows.

Murray merupakan juara di Cincinnati pada 2008 dan 2011. Itu berarti dia merupakan bagian dari enam mantan juara yang ambil bagian dalam turnamen tahun ini bersama Daniil Medvedev, Novak Djokovic, Grigor Dimitrov, Marin Cilic, dan Rafael Nadal.

Turnamen itu akan menjadi penampilan perdana Murray di ATP Tour sepanjang 2020. Petenis berusia 33 tahun itu dua kali menjalani operasi pinggul dan sudah tidak bermain sejak tampil di Piala Davis, tahun lalu.

Western & Southern Open akan dimainan antara 20 dan 28 Agustus di USTA Billie Jean King National Tennis Center di New York. (AFP/OL-1)