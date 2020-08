Rianti Cartwright Penantian 10 Tahun

SABTU, 25 Juli 2020, menjadi hari paling bahagia bagi aktris Rianti Cartwright, 36, dan suami, Cassanova Alfonso, setelah seorang bayi perempuan cantik hadir ke dunia ini.

Bayi yang diberi nama Cara Rose Kanaya Nainggolan itu lahir dari proses bayi tabung. "Praise God, putri kami, Cara Rose Kanaya Nainggolan, telah lahir," kata Rianti melalui Instagram @riantic, kemarin. Saat itu, Rianti turut mengunggah foto seorang bayi mungil bertopi dan terbungkus kain berwarna merah jambu.

Dalam keterangan foto, Rianti mengatakan putrinya itu lahir dengan berat 3,74 kilogram dan panjang 51 sentimeter di RSIA Bunda Jakarta, pukul 18.50 WIB. Ucapan terima kasih dari lubuk hatinya terdalam diberikannya kepada para dokter dan tim medis yang membantu persalinannya.

Dia kembali mengucap syukur karena telah dikaruniai seorang anak setelah 10 tahun menikah dengan suaminya, Cassanova Alfonso.

' Terima kasih sebesar-besarnya kepada @morulaivf_jakarta dan dokter @carolinehutomo yang sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam hidup kami. Thank you God for this miracle. Terima kasih juga kepada @ rsiabundajakarta dan semua dokter (dokter Risma, dokter Melanie), bidan, dan perawat yang membantu kami selama di RSIA. We are eternally grateful', tulisnya.

Dilansir dari kanal Youtube Cas Ri Story, Rianti mengungkapkan bahwa proses bayi tabung mereka sungguh tidak mudah. Agar fokus pada program kehamilannya, Rianti memantapkan hatinya untuk berhenti bekerja selama setahun pada 2019.

Namun, tahap pertama yang mereka jalani pada awal 2019 itu gagal. "Itu malam yang aku tidak akan lupa. Rianti membangunkan saya jam 2 pagi dan ternyata mengetahui bahwa hasil tesnya negatif," ujar Cas.

Mereka lalu mencoba betul-betul fokus di tahap kedua pada akhir 2019 dan berhasil. "Tuhan pasti merencanakan yang terbaik untuk kita," ucap perempuan blasteran Inggris-Sunda itu.



Paling menantang

Cassanova Alfonso dan Rianti Cartwright menikah pada 2010 lalu di Gereja St Patrick's Old Cathedral, New York, Amerika Serikat. Sebelum menikah, Cassanova lebih dahulu dikenal sebagai penyanyi R&B Amerika Serikat berdarah Batak.

Sementara itu, Rianti dikenal sebagai presenter dan pemain film. Selama 10 tahun membina mahligai rumah tangga, kedua pasangan itu sangat harmonis dan jauh dari gosip.

"Kami menikmati pacaran setelah menikah sambil menyiapkan mental sebagai orangtua. Enggak kepikiran untuk check up. Terlalu santai. Orangtua juga enggak menekan. Kita masih asyik kerja. Baru kerasanya setelah temanteman kita yang menikah sudah punya anak duluan," ujar Rianti didampingi Cas dalam kanal Youtube-nya.

Menurut Rianti, keinginan memiliki anak muncul sejak 2017 lalu. Ia dan suami melakukan pemeriksaan ke dokter, minum obat, dan vitamin. Namun, tanpa usaha yang intens.

Hingga mereka mendengar kesuksesan sejumlah rekannya dengan program bayi tabung, termasuk aktris Tya Ariestya yang dua kali melaksanakan bayi tabung.

"Tahun 2018 Kita sepakat untuk mencoba lagi. Kita pelajari inseminasi dan IVF (in vitro fertilization). Kita pilih IVF karena faktor usia di 35 tahun," ungkap Rianti. Rianti mengakui bagian dari proses promil yang sangat menantang itu ialah menunggu. (Ant/H-2)