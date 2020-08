UEFA Pastikan Liga Champions Sesuai Jadwal

SETELAH hampir lima bulan absen, Liga Champions akan dilanjutkan akhir pekan ini untuk menuntaskan kompetisi yang tertunda akibat pandemi covid-19.

Bakal ada empat laga leg kedua 16 besar yang berlangsung pekan ini, yaitu Manchester City vs Real Madrid, Juventus vs Lyon, Bayern Munchen vs Chelsea, dan Barcelona vs Napoli.

Empat pemenang di laga tersebut akan menyusul Atalanta, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, dan RB Leipzig yang lebih dulu memastikan diri lolos ke perempat final.

UEFA menetapkan lokasi empat laga leg kedua babak 16 besar sesuai jadwal semula. Pertandingan juga akan digelar tanpa penonton. “Anda harus optimistis jika kondisi krisis seperti ini terjadi. Anda harus siap memiliki rencana. Saat ini kami akan memainkan laga tanpa penontok sampai pemberitahuan lebih lanjut. Kami tidak akan mengambil risiko apa pun,” kata Presiden UEFA, Aleksander Caferin.

UEFA juga bersikeras tidak akan menunda kembali meskipun ada pemain yang terjangkit covid-19. Sementara itu, permainan menyerang tampaknya akan diterapkan Real Madrid saat berkunjung ke markas City.

Pasukan Zinedine Zidane perlu mencetak dua gol demi menjaga peluang lolos ke tahap berikutnya. Pada leg pertama Februari lalu, Real Madrid takluk di kandang sendiri 1-2.

Untuk mewujudkan itu, trio penyerang Marco Asensio, Karim Benzema, dan Eden Hazard bakal diplot sebagai starter. Dalam latihan akhir pekan lalu, para pemain Los Blancos berlatih melepaskan tendangan dari jarak jauh.

Secara terpisah, manajer Chelsea Frank Lampard justru lebih memikirkan jadwal Liga Primer musim depan yang dinilainya terlalu cepat untuk dimulai. Bahkan, kompetisi sebaiknya tidak digelar pada September meski Chelsea tidak bertanding melawan Muenchen. (Mal/AFP/Marca/Skysports/R-3)