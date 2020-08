Janjikan Komunikasi Pekerjaan Lebih Terintegrasi

PANDEMI covid-19 yang melanda sebagian besar dunia membuat orang kini lebih banyak beraktivitas di rumah. Bahkan pekerjaan sehari-sehari yang biasa dikerjakan di kantor pun kini dilakukan di rumah, karena adanya aturan work from home (WFH).

Itu sebabnya kebutuhan akan saluran intenet yang cepat dan platform komunikasi yang mumpuni pun menjadi kebutuhan vital saat ini. Lark pun mencoba menjawab tantangan itu dengan menghadirkan Lark Mail yang diharapkan bakal mengubah cara kerja para pengusaha dan pebisnis di Indonesia.

Baca juga: Alibaba Cloud Meluncurkan Database Cloud-native di Indonesia

Inovasi itu merupakan terobosan yang memungkinkan para pengguna berkomunikasi secara lebih transparan dan kolaboratif. Hadirnya Lark Mail kini memberikan kemudahan yang terintegrasi bagi para pengguna dengan serangkaian fitur kolaborasi Lark lainnya seperti messenger, konferensi video, docs & sheets, penyimpanan cloud, dan kalender.

Menurut laporan McKinsey yang bertajuk Digital India: Technology to Transform a connected nation pada tahun lalu, Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan pertumbuhan cepat dalam mengadopsi ekonomi digital. Skor yang diperoleh adalah 99%, disusul India 90%, Tiongkok 45%, dan Rusia 40%.

Hal itu karena jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 175 juta orang per Januari 2020 menurut We Are Social: Global Digital Reports 2020. Kaitannya dengan surat elektronik, Asosiasi Pengguna Jasa Internet pada 2016 juga menyebutkan setidaknya ada 100 juta pengguna email di Indonesia.

Sebagai salah satu alat komunikasi bisnis yang paling penting, email kerap menjadi sarana komunikasi yang terpisah, yang menjauhkan informasi utama dari tim yang biasanya disampaikan melalui collaboration platforms. Lark Mail menghubungkan email ke fitur penting lainnya yang digunakan dalam dunia kerja saat ini, sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan email grup chat, mengatur Email dengan Smart Inbox, memberikan akses dengan cepat, membalas dari luar kantor, dan terintegrasi dengan Gmail

"Email tetap menjadi komponen inti dalam cara kerja di banyak perusahaan, namun terpisahnya email dari komponen komunikasi dan kolaborasi lainnya seperti messenger menimbulkan permasalahan tersendiri yang mampu menghambat produktivitas dan mempersulit untuk dapat menjalankan kedua fungsi di halaman atau platform yang sama," jelas Lark VP of Commercial, Asia, Joey Lim.

"Kami sangat percaya integrasi email Lark Mail dengan messenger, video calling, documents, penyimpanan cloud, dan kalender akan mampu mengatasi hambatan ini dan mentransformasi cara penggunaan email dalam perusahaan yang merupakan pelanggan kami," imbuhnya.

Selain lark mail, Lark memperkenalkan fitur baru bernama Magic Share. Fitur ini memungkinkan peserta untuk menyunting konten dalam laman panggilan video dan melihat konten yang disajikan sesuai keinginan sendiri. Magic share menghilangkan kebiasaan membuka banyak tabsaat bekerja dengan tim dalam dokumen kolaboratif selama panggilan video. Artinya, pengguna tidak perlu lagi khawatir tidak dapat mengikuti presenteryang berjalan terlalu cepat atau terlalu lambat pada saat mengikuti rapat virtual atau video-call conference.

Setelah dokumen dibagikan, anggota tim dapat melihatnya sesuai keinginan mereka sendiri dan bisa menyunting bersama secara langsung dari dalam laman panggilan video. Hal ini secara efektif mematahkan hambatan antara komunikasi virtual dan tertulis.

Anggota yang terlambat menghadiri rapat virtual dapat menggeser ke atas untuk melihat materi yang telah disajikan sebelumnya tanpa mengganggu presenter. Presenter pun tidak perlu khawatir mengenai masalah yang biasa terjadi pada pembagian layar tradisional, seperti klien atau tim internal tanpa sengaja melihat tab yang tidak seharusnya di komputer mereka atau sekadar notifikasi lainnya. Lark mail, bersama dengan rangkaian alat kolaborasi Lark lainnya yang terdiri dari penyimpanan cloud200GB, penyimpanan email500GB, dan panggilan video tanpa batas waktu, telah tersedia gratis untuk para pelaku bisnis di Indonesia. (Ant/A-1)