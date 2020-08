Ingat, Pekan ini Liga Champions Kembali Dimulai

SETELAH hampir lima bulan absen, Liga Champions akan dilanjutkan pekan ini untuk menuntaskan kompetisi antar klub elite Eropa itu yang bermasalah karena pandemi Covid-19.

Setelah liga-liga domestik di Eropa rampung, kini giliran Liga Champions yang akan meneruskan pertandingan mereka musim ini.

Bakal ada empat laga leg kedua 16 besar yang berlangsung pekan ini yaitu Manchester City vs Real Madrid, Juventus vs Lyon, Bayern Munchen vs Chelsea, dan Barcelona vs Napoli.

Empat pemenang di laga tersebut akan menyusul Atalanta, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, dan RB Leipzig yang lebih dulu memastikan diri lolos ke perempat final sebelum pandemi corona menghentikan kompetisi.

Setelah itu, babak delapan besar sampai final akan dilakukan dengan format turnamen di Lisbon, Portugal. Lokasi pertandingan nantinya dibagi rata ke markas Benfica (Estadio da Luz) dan Sporting CP (Estadio Jose Alvalade). Final berlangsung di Estadio da Luz.

Kompetisi mengalami perubahan sistem dengan kedua tim hanya bertanding sekali untuk memesan tempat di putaran selanjutnya. Namun, UEFA menetapkan lokasi empat laga leg kedua babak 16 besar sesuai jadwal semula. Pertandingan juga akan digelar tanpa penonton.

“Anda harus optimis jika kondisi krisis seperti ini terjadi. Anda harus siap memiliki rencana. Saat ini kami akan memainkan laga tanpa penontok sampai pemberitahuan lebih lanjut. Kami tidak akan mengambil resiko apapun,” kata Presiden UEFA Aleksander Caferin.

UEFA juga bersikeras tidak akan menunda kembali meskipun ada pemain yang terjangkit Covid-19. (AFP/OL-7)