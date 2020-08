Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Rupiah Melemah Awal Agustus

PERGERAKAN nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin (3/8) pagi terpantau melemah tipis. Itu seiring dengan peningkatan kasus covid-19 yang masih tinggi.

Berdasarkan pantauan pukul 10.00 WIB, rupiah melemah 0,17% atau 25 poin menjadi Rp 14.625 per US$, dari sebelumnya Rp 14.600 per US$.

Menanggapi hal itu, Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures, Ariston Tjendra, menilai keadaan sebaliknya justru terjadi pada dolar Amerika Serikat (AS) yang masih menguat terhadap mata uang negara berkembang.

Beberapa negara melaporkan gelombang kedua pandemi covid-19. Misalnya, Vietnam, Jepang, Tiongkok, Hongkong, Australia dan sejumlah negara di Eropa.

"Imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun kembali mendapatkan tekanan yang berarti. Seiring meningkatnya permintaan terhadap obligasi tersebut. Ini mengindikasikan banyak pelaku pasar yang masuk ke aset aman," jelas Ariston, Senin (3/8).

Yield obligasi AS menyentuh level terendah baru sejak Maret 2020, yakni 0,5% pada akhir pekan lalu. Ariston memperkirakan rupiah berpotensi melemah di kisaran Rp 14.700 per US$, dengan potensi support Rp 14.500 per US$.

Diketahui, pelemahan ini merupakan lanjutan dari perdagangan pada Kamis (30/7) lalu. Rupiah ditutup melemah 0,7% atau 57 poin menjadi Rp 14.600 per US$, dari sebelumnya Rp 14.543 per US$.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Senin (3/8), menunjukkan rupiah melemah Rp 14.713 per US$. Itu dibandingkan hari sebelumnya pada posisi Rp 14.653 per US$.(OL-11)