Dulu Ditinggalkan, Kini Jadi Booming

TREN bersepeda semakin booming di masa kenormalan baru. Animo masyarakat semakin terlihat dengan banyaknya jumlah pesepeda yang menyeruak di jalan-jalan, bahkan hingga malam hari.

Berdasarkan survei The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), penggunaan sepeda di Jakarta saja meningkat hingga 1.000% jika dibandingkan dengan Oktober 2019. Di lingkup global, peningkatan aktivitas bersepeda juga terjadi di beberapa negara, semisal di Kota Edinburgh, Skotlandia, yang meningkat 252% selama hari kerja dan menjadi 454% saat akhir pekan.

Tingginya minat masyarakat untuk bersepeda juga harus diimbangi dengan kesadaran untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, di antaranya tetap memakai masker, membawa hand sanitizer, dan tidak terlalu dekat dengan pesepeda lain.

Sementara itu, Anda yang lebih suka bersepeda di malam hari patut lebih waspada. Pastikan tubuh dan sepeda dalam kondisi prima. Selain itu, pastikan juga lampu-lampu sepeda berfungsi dengan baik, gunakan rute jalan dengan penerangan cukup, dan lakukan dengan berkelompok.

Sejarah Sepeda

1818 Kali pertama ditemukan Karl Drais. Cikal sepeda ini belum berpedal.

1839 Kirkpatrick MacMillan, pandai besi kelahiran Skotlandia, membuatkan pedal khusus untuk sepeda.

1855 Ernest Michaux membuat pemberat engkol sehingga laju sepeda lebih stabil.

1865 Pierre Lallement memperkuat roda dengan menambahkan lingkaran besi di sekelilingnya atau pelek.

1880 Sepeda roda tiga yang dianggap lebih aman menjadi lebih populer.

1885 Tren sepeda roda dua kembali mendunia setelah berdirinya pabrik sepeda pertama di Coventry, Inggris.

1888 John Dunlop menemukan teknologi ban angin. Laju sepeda tak lagi berguncang.

1890-an Bentuk sudah hampir sama dengan sepeda saat ini.

1960 dan 1970-an Kepopuleran sepeda semakin meningkat setelah orang-orang Amerika Utara mengetahui efek baik bersepeda.

1970-saat ini Mulai muncul bermacam jenis sepeda, seperti gunung, fixie, dan lipat.