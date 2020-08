WHO: Kasus Harian Covid-19 Global Melonjak 292.527

ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO), Jumat (31/7), melaporkan rekor lonjakan kasus harian covid-19 secara global, dengan total peningkatan 292.527 kasus.

Lonjakan kasus terbesar terjadi di Amerika Serikat (AS), Brasil, India, dan Afrika Selatan, menurut laporan harian.

Adapun angka kematian naik sebesar 6.812.

Rekor WHO sebelumnya mencapai 284.196 kasus pada 24 Juli. Sementara itu, kematian naik 9.753 pada 24 Juli, lonjakan harian tertinggi kedua yang pernah ada. Rata-rata kematian 5.200 per hari pada Juli, naik dari rata-rata 4.600 per hari pada Juni.

Hampir 40 negara melaporkan rekor lonjakan kasus harian covid-19 selama sepekan terakhir, sekitar dua kali lipat dari data pekan lalu.

Kasus covid-19 juga meningkat seperti di Australia, Jepang, Hong Kong, Bolivia, Sudan, Ethiopia, Bulgaria, Belgia, Uzbekistan, dan Israel.

Pekan lalu, kasus di Amerika Latin untuk pertama kalinya melebihi infeksi gabungan di Amerika Serikat dan Kanada.

Virus korona di Brasil juga terus mengganas, menjadikannya negara dengan kasus maupun kematian tertinggi covid-19 kedua di dunia setelah AS.

Saat ini, secara global, terdapat lebih dari 17,4 juta infeksi dan hampir 675.000 kematian akibat covid-19. (Ant/OL-1)