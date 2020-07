Gedung Sate Ditutup Sementara

BERSIH-BERSIH dilakukan Gugus Tugas Penangggulangan Covid-19 Jawa Barat di Gedung Sate. Hasilnya, setelah melakukan tes usap, 40 pegawai di Kantor Gubernur Jawa Barat, di Kota Bandung, itu dinyatakan positif.

Gedung Sate pun ditutup selama 14 hari. “Selama ini memang cukup banyak interaksi orang di Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar ini meski protokol kesehatan dilakukan secara ketat,” aku Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmadja, kemarin.

Selama penutupan Gedung Sate, petugas akan melakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan setiap hari di setiap ruangan.

Ke-40 pegawai yang terjangkit terdiri atas 17 PNS dan sisanya tenaga kontrak. Seluruhnya orang tanpa gejala.

Setiawan yang juga ketua harian gugus tugas mengaku akan melakukan pelacakan kontak yang sudah dilakukan para pegawai yang terjangkit.

Diperkirakan sekitar 800-an orang akan dilakukan pemeriksaan. “Datanya ada, by name by addres. Semua ada.”

Ke-40 pegawai diketahui terjangkit setelah gugus tugas menggelar tes massal di Gedung Sate, awal pekan ini. Jumlah pegawai yang dites mencapai 1.260 orang.

Di Jawa Timur, Kapolda Irjen M Fadil Imran juga bekerja keras membantu penanggulangan pandemi. Ia menggelar sejumlah pertemuan dengan tokoh masyarakat, ulama, dan yang terkini beraudensi dengan Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur.

“IDI siap bekerja sama dengan polri untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana menghadapi pandemi. Problem bersama kita adalah belum ada obat maupun vaksin untuk covid-19,” kata Ketua IDI Jatim, Sutrisno.



Rekor penambahan

Hingga kemarin, Tim Penanganan Covid-19 di daerah masih berkutat dengan jumlah pasien baru yang terus bertambah. Sumatra Barat, misalnya, mengalami lonjakan kasus positif harian.

Dalam satu hari, ada 40 orang dinyatakan positif. Itu menjadi angka tertinggi sejak 26 Maret lalu.

“Tambahan 40 pasien baru membuat jumlah kejadian di Sumatra Barat total mencapai 948 kasus. Dari jumlah itu, 760 orang sudah sembuh dan 34 meninggal dunia,” kata Juru Bicara Penanganan Covid-19, Jasman Rizal.

Gubernur Irwan Prayitno mengakui sebagian besar pasien baru itu merupakan perantau dari Kalimantan, Jakarta, dan provinsi tetangga yang pulang kampung. “Yang penting kita cepat melakukan pelacakan dan tes. Penambahan sulit dihindari.”

Setali tiga uang, Daerah Istimewa Yogyakarta juga melaporkan angka kejadian baru meroket. Ada 64 warga terjangkit dalam satu hari.

“Hasil pemeriksaan laboratorium mengonfi rmasi kasus positif sebanyak 64,” papar Juru Bicara Penanganan Covid, Berty Murtiningsih.

Angka 64 kasus merupakan rekor tertinggi penambahan kasus baru. Sebelumnya, penambahan terbanyak terjadi pada Selasa (22/7) dengan 28 kasus. #Persoalan serupa juga harus dihadapi tim di Riau. Kemarin, ada 11 laporan kasus terbaru sehingga total pasien mencapai 426 orang.

Sementara itu, di Kalimantan Selatan, jumlah pasien sudah mencapai 4.970 orang. “Jumlah warga yang meninggal dunia mencapai 286 orang,” kata Wakil Ketua Harian Gugus Tugas, Roy Rizali Anwar.

Gugus Tugas berencana menggelar tes usap massal ke 13 kabupaten dan kota dalam waktu dekat. (HS/YH/AT/RK/DY/DG/JS/RS/PO/N-3)