Ardhito Pramono Cerita Kale di NKCTHI Berlanjut

PENYANYI dan aktor Ardhito Pramono, 25, belum lama ini menggoda penggemar tentang rencana cerita Kale dari film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI) yang tengah dikerjakan. Kabar ini ditulis Ardhito melalui media sosialnya, pekan lalu.

‘Kalau masih penasaran tentang si Kale Kale itu, sebentar lagi dia akan muncul lagi dengan sebuah cerita. Sebuah karya film dari @anggasasongko musik dari Ardhito Pramono. Story of Kale: When Someone’s In Love. Sesegera itu!’ tulis Ardhito.

Kabar senada juga dibagikan sutradara Angga Dwimas Sasongko. Dia meminta pendapat publik tentang ide kisah lepasan dari NKCTHI. ‘Kalau beneran kejadian, menurut kamu gimana? Pengennya cerita kayak apa, dan si Kale mantannya yang main siapa?’ tulis Angga Sasongko.

Sebelumnya, Ardhito Pramono meraih penghargaan kategori pemeran pendatang baru terfavorit dalam Indonesia Movie Actor Awards (IMAA) 2020 atas peran Kale dalam NKCTHI. Ardhito menyambut baik apresiasi dari IMMA.

“Tidak menyangka debut saya di film mendapat penghargaan. Tentunya ini menjadi semangat saya untuk terus berkarya di dunia film dan juga dunia musik,” imbuhnya. (Medcom.id/H-3)