Feby Febiola Membuka Diri

AKTRIS Feby Febiola, 42, mengejutkan publik ketika mengaku sedang menjalani kemoterapi akibat kanker ovarium. Bahkan, ia mengunggah fotonya tanpa rambut alias botak di Instagram Story-nya setelah menjalani kemoterapi.

Dalam unggahan Instagram-nya, Rabu (29/7), Feby juga mengaku bukan perkara mudah untuk mengatakan kondisi kesehatannya kepada publik. ‘Membuka diri ke publik mengenai apa yang aku alami bukan perkara mudah. Pertimbangannya banyak, ketakutan akan dihakimi, ketakutan akan dijauhi, ketakutan akan pandangan sedih dan dikasihani orang-orang’, tulis Feby.

Ia menambahkan, sering kali harus menahan tangis atas tanggapan teman-teman dan masyarakat yang berusaha menguatkan dirinya. “Bersyukur banget dapat kata-kata kekuatan yang menjadi energi buat aku. Aku doakan semua yang baik yang akan terjadi kepada kalian,” lanjut perempuan yang terkenal melalui sinetron Tersanjung ini.

Menurut Feby, ia berpikir panjang lebar untuk berterus terang mengenai kondisinya. Ia mengaku merasa tak enak hati menyembunyikan penyakitnya. Bahkan, ia merasa lega setelah bisa membagikan apa yang ia rasakan.

“Aku perlahan-lahan melepaskan egoku yang selalu mau kelihatan sempurna. Well, guess what? I am not perfect. Jadi wanita gundul ini cuma mau bilang, ketidaksempurnaan tidak akan menghalangi kita untuk bisa menjadi berkat. Kamu sudah jadi berkat untuk aku, dan aku mau jadi berkat untuk kamu,” papar Feby mengutip ayat kitab suci.



Rambut

Selain mengunggah fotonya, Feby juga memperlihatkan foto saat ia mencukur rambut sang suami, Franky Sihombing. “Dulu aku suka bangga sama rambut sendiri, rambutku itu sehat, kuat dan nggak mudah rontok. Sampai akhirnya chemo menggugurkannya helai demi helai,” ujar Feby.

Ia mengatakan sang suami sengaja mencukur habis rambut kompak dengan dirinya. “Jadilah kita sekarang ibarat dua cengkeh nastar,” canda Feby.

‘Dari dulu suka berandai-andai kalau punya rambut bondol kayak gini, akhirnya kesampaian juga. Kayaknya cewek botak itu keren dan berkarakter’, tulis Feby.

Ia mengaku harus melewati enam kali sesi kemoterapi untuk mengendalikan kanker yang ia derita. Setelah kemo, karena rontok, akhirnya ia memutuskan untuk mencukur habis rambutnya. Feby mulanya diketahui mempunyai kista dalam ovariumnya dan menjalani operasi pengangkatan kista pada Mei lalu. Ia terkejut ketika dokter mengatakan dirinya mengidap kanker karena tidak pernah merasakan gejala apa pun.

Ia baru mengetahui setelah melakukan pengecekan rutin ke dokter kandungan dan melakukan pemeriksaan USG. Menurutnya, tumor yang menjadi ganas ini berawal dari endometriosis. “Tumor yang menghasilkan sel kanker itu tadinya dari endometriosis yang kelamaan, dibiarin karena memang aku lama banget nggak cek ke dokter kandungan,” kata Feby, beberapa waktu lalu.

Feby mengatakan sakitnya ialah kanker ovarium stadium 1 C, tapi sumbernya tumor yang sudah diangkat. “Jadi, buat perempuanperempuan, cek aja 7 bulan sekali paling enggak,” tukasnya. (H-3)