Brooks Koepka Capai Skor 62 untuk Pimpin Putaran Pertama di FedEx

Pegolf nomor enam dunia Brooks Koepka mencatatkan babak terbaik dalam kariernya untuk membuka keunggulan dengan dua pukulan pada hari putaran pertama WGC-FedEx St Jude Invitational.

Dialnsir dari BBC, juara utama empat kali itu membuat sembilan birdie dan momok dalam delapan di bawah par 62 di TPC Southwind untuk memimpin dari Rickie Fowler dan Brendan Todd.

Pemain asal Spanyol Jon Rahm, dalam event pertamanya sejak menjadi nomor satu dunia, selesai di level par 70 setelah pembukaan.

Sementara Rory McIlroy dapat kembali ke posisi teratas dengan kemenangan ketiga di posisi atas.

Orang Irlandia Utara itu memiliki lima bogeys di Memphis, Tennessee, termasuk tiga berturut-turut di sembilan depan.

Itu adalah awal kebangkitan Koepka, yang telah berjuang dengan cedera lutut dan hanya memiliki satu top-10 finish musim ini.

"Ini semua hanya pekerjaan yang telah kami lakukan selama tiga minggu terakhir dari tak terhitung jam pemukulan bola dan pada putting green," kata Koepka.

Amerika menuju ke besar pertama tahun ini di Kejuaraan PGA minggu depan sebagai juara bertahan. (BBC/OL-14)

WGC-FedEx St. Jude Leaderboard putaran pertama Invitational

-8 B Koepka (AS); -6 R Fowler (AS), B Todd (AS); -5 S Kang (Kor); -4 M Kuchar (AS), C Reavie (AS), M Homa (AS), J Thomas (AS)

Yang lain terpilih: -3 P Mickelson (AS), S Garcia (Spa), B DeChambeau (AS); -2 S Lowry (Ire), G McDowell (NI); Level J Rahm (Spa); +3 R McIlroy (NI)