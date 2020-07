Total Pasien Covid-19 Sembuh di Jakarta 13.208 Orang

KEPALA Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Fify Mulyani menuturkan pasien sembuh covid-19 mencapai 13.208 orang.

"Jumlah kasus konfirmasi positif covid-19 secara total di Jakarta sebanyak 21.201 kasus, Dari jumlah tersebut, 13.208 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 836 orang meninggal dunia," jelas Fify dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (31/7).

Selama 24 jam, ada penambahan kasus positif dengan 432 kasus. Selain itu, Fify juga mengungkapkan, selama 24 jam pemeriksaan tes PCR sebanyak 6.264 spesimen. 5.344 di antaranya untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 432 positif dan 4.912 negatif.

"Untuk jumlah orang dites sepekan terakhir sebanyak 43.500. Sedangkan, untuk jumlah tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 37.663," terang Fify.

Ia juga menjelaskan, WHO telah menetapkan standar jumlah tes PCR adalah 1.000 orang per 1 juta penduduk per minggu. Berdasarkan WHO, Jakarta harus melakukan pemeriksaan PCR minimum pada 10.645 orang (bukan spesimen) per minggu, atau 1.521 orang per hari.

"Saat ini jumlah tes PCR di Jakarta setiap pekan adalah 4X lipat standar WHO," klaim Fify.

Ia menyebut kondisi wabah covid-19 di sebuah daerah hanya bisa diketahui melalui testing. Strategi tes, lacak lalu isolasi sangat penting dilakukan dalam penanganan wabah. (OL-2)