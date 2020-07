Angka Kesembuhan Covid-19 Global Tembus 10 Juta

Lebih dari 10 juta orang telah pulih dari covid-19 di seluruh dunia. Data ini disampaikan Universitas Johns Hopkins di Amerika Serikat (AS), Kamis (30/7).

Menurut data tersebut, total 10.077.776 pasien memenangi pertempuran melawan penyakit yang disebabkan oleh virus covid-19.

Jumlah kasus covid-19 mencapai 17.219.767. Jumlah korban jiwa global mencapai 672.009 orang

Brasil memiliki jumlah kesembuhan tertinggi. Ada lebih dari 1,9 juta pasien di Brasil yang sudah sembuh. Lalu, diikuti oleh AS. Lebih dari 1,4 juta orang AS yang sembuh dari covid-19.

AS ialah satu-satunya negara yang melewati ambang 4 juta dalam infeksi covid-19. Ada 4,4 juta kasus covid-19 di AS dan hampir 152.000 kematian. Itu yang membuat AS tetap menjadi negara yang paling parah terkena covid-19.

Baca juga: Total Kasus Kematian Akibat Covid-19 di India Capai 35 Ribu

Brasil menjadi pusat baru virus covid-19. Ada lebih dari 2,6 juta kasus covid-19 di Brasil dan lebih dari 91.000 kematian.

Tiongkok, negara asal covid-19, telah mencatatkan lebih dari 87.200 kasus covid-19. Namun, ada lebih dari 80.500 orang yang sembuh, sementara jumlah kematiannya mencapai 4.658. Angka yang hampir tidak berubah terus menimbulkan pertanyaan di dalam dan di luar Tiongkok.

Secara keseluruhan, virus covid-19 telah menyebar ke 188 negara sejak pertama kali muncul di Tiongkok pada Desember lalu.

Meskipun jumlah kasus covid-19 terus meningkat, sebagian besar yang tertular virus covid-19 menderita gejala ringan sebelum akhirnya pulih kembali. (AA/OL-14)