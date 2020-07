Covid-19 di AS Total 4.405.932 Kasus

PUSAT Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (CDC) Amerika Serikat pada Kamis melaporkan total 4.405.932 kasus covid-19 dan 150.283 kematian. Jumlah kasus maupun kematian mengalami peningkatan, yakni 65.935 kasus dan 1.417 kematian. CDC melaporkan data mengenai penyakit pernapasan tersebut pada 29 Juli pukul 16.00 ET dibanding laporan sehari sebelumnya. Angka CDC tentu saja tidak mewakili jumlah kasus yang dilaporkan oleh setiap negara bagian.



AS merupakan negara terparah nomor wahid di dunia yang dilanda covid-19. Tingginya kasus covid-19 di AS oleh Donald Trump dianggap logis, karena menurut Trum hanya AS lah yang melakukan uji covid-19 paling masif terhadap warga negaranya dibandingkan negara mana pun di dunia.

baca juga: Trump Desak Pilpres AS Ditunda Akibat Covid-19

Untuk menangkis para pengkritiknya yang menuduh banyaknya kasus covid-19 di AS merupakan cerminan kegagalan Trump menangani pandemi. Presiden dari Partai Republik itu antara lain berkilah, andai Tiongkok sanggup mengendalikan persebaran wabah lebih awal, kasus dan korban meninggal akibat covid-19 yang dialami warga AS tak akan setinggi yang terjadi saat ini. (OL-3)