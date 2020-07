Run Your Lokal, Virtual Run Sekaligus Bantu UMKM

KEGIATAN virtual run bertajuk Run Your Lokal mengajak pecinta lari untuk membantu sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi covid-19.

Virtual run yang digelar kolaborasi antara Proteinc, Big Change Agency, Pandara Sports, dan Synchro ID bukan sekedar berlari lalu mengunggah hasil. Peserta bisa berkontribusi memberikan manfaat baik bagi masyarakat seperti menggandeng usaha di bidang makanan.

Founder Proteinc Johanes Kurniadi mengatakan, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku, peserta bisa berlari di mana saja. Misalnya di area kompleks rumah, mengitari halaman rumah, atau bahkan di treadmill.

Semakin jauh jarak yang dipilih, semakin besar imbalan yang akan didapatkan peserta.

Setelah selesai berlari, peserta bisa mengunggah hasil berlari mereka di website Run Your Lokal Powered by Proteinc untuk mendapatkan reward berupa finisher collectible dan voucher makanan dari food partners Run Your Lokal yaitu Toko Kopi Tuku, Dua Coffee, Cengli Meals, dan lainnya.

Pendaftaran telah dibuka sejak 27 Juli 2020 hingga 27 Agustus 2020 yang sekaligus merupakan periode lari peserta. Untuk jarak yang ditempuh memiliki empat kategori jarak yang bisa dipilih yaitu 3 KM, 5 KM, 7 KM dan 10 KM.

“Kami sangat mendukung gagasan dan energi positif Run Your Lokal karena keduanya memiliki spirit yang sama untuk mendorong masyarakat menjadi lebih sehat serta memberdayakan komunitas lokal,” kata Johanes Kurniadi, Jumat (31/7).

Johanes percaya di kondisi sulit seperti ini, memiliki tubuh yang sehat dengan berolahraga dan mengonsumsi makanan, serta bersinergi saling membantu dan menguatkan satu sama lain terutama para pebisnis kuliner lokal adalah hal terpenting untuk bisa terus berkembang bersama.

“Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan dampak positif kepada para pelari dan pelaku bisnis kuliner lokal yang terlibat,” kata Johanes. (OL-1)