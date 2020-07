Peduli Pendidikan, Oppo Donasikan Hasil untuk Program Edukasi

KEMAJUAN suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh pendidikan rakyatnya. Hal itu bisa diartikan betapa pentingnya pendidikan. Itu sebabnya sebagai bentuk kepedulian mereka pada dunia pendidikan di Indonesia, OPPO Find X2 Series mendonasikan hasil dua kegiatan lelang digital terbatas paket kolaborasi bersama Jo Malone London, yaitu The Tale of Two Oranges, yang sukses mengumpulkan Rp 312,5 juta untuk edukasi. Dana itu sepenuhnya akan diserahkan ke Yayasan Happy Hearts Indonesia dan Maria Lukito Foundation untuk pembangunan fasilitas maupun program berbasis online.

“OPPO Indonesia berkomitmen mendukung edukasi yang merupakan kebutuhan dasar setiap anak dan meyakini semua berhak mendapatkan edukasi yang berkualitas dalam kondisi apapun. Di tengah pandemi saat ini, OPPO Indonesia ingin menunjukkan bahwa selalu ada kesempatan menjalani edukasi dengan membantu menyediakan akses belajar sebanyak mungkin bagi anak-anak Indonesia agar menjadi pribadi yang inovatif,penuh semangat dan pantang menyerah dalam meraih cita-cita,” ujar Chief Creative Officer OPPO Indonesia, Patrick Owen.

“OPPO Find X2 Series bangga dapat bekerjasama dengan rekan terpercaya untuk berkontribusi ke masyarakat secara kontinu dan kali ini, melalui lelang digital terbatas The Tale of Two Oranges, fokus ke edukasi mulai usia dini hingga siap kerja,” lanjutnya.

Lelang digital terbatas diadakan OPPO Find X2 Series bersama Harper’s Bazaar Indonesia dan Tatler Indonesia sebagai rangkaian peluncuran paket edisi khusus The Tale of Two Oranges. Hasil lelang bersama Harper’s Bazaar Indonesia sukses mengumpulkan Rp161 juta dan donasikan ke Yayasan Happy Hearts Indonesia untuk membangun ulang sekolah dasar di daerah Nusa Tenggara Timur. Sedangkan hasil lelang bersama Tatler Indonesia sukses mengumpulkan Rp151,5 juta dan didonasikan ke Maria Lukito Foundation untuk pengembangan edukasi berbasis online yaitu gurusemua.com.

"Maria Lukito Foundation sangat antusias menerima dukungan dari OPPO Indonesia yang telah menunjukkan kepeduliannya terhadap kemajuan edukasi di Indonesia. Kami bekerjasama untuk membuka peluang lebih besar bagi anak-anak yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi serta siap bekerja melalui gurusemua.com, yaitu edukasi berbasis online yang memfasilitasi mereka dengan materi-materi keterampilan hingga beasiswa untuk kuliah di dalam maupun luar negeri,” ujar Co-Founder Maria Lukito Foundation, Millie Stephanie Lukito.

“Kami berharap OPPO Find X2 Series dan The Tale of Two Oranges dapat menjadi inspirasi untuk berkreasi melampaui batasan teknologi sekaligus berbagi dengan sesama,” kata Patrick lagi.

'The Tale of Two Oranges adalah kombinasi perangkat OPPO Find X2 Pro Tea Orange dan parfum Jo Malone London Orange Bitter yang menghadirkan pengalaman multisensori melalui fitur layar terbaik di industri smartphone dengan visual dan ilustrasi menarik dari enam wallpaper eksklusif, suara jernihn dengan dukungan Dolby Atmos, tekstur vegan leather yang mewah dan lembut di genggaman. (RO/A-1)