Lee Hi Ungkap Rencana dengan Label Baru

Penyanyi Korea Lee Hi baru-baru ini comeback dengan single HOLO dan mengumumkan bahwa ia telah menandatangani kontrak dengan label AOMG. Dia berkata, “Saya mengatakan berulang kali bahwa saya ingin berkolaborasi dengan Loco dari label ini. Saya suka album dan lagu Loco. Saya melakukan siaran langsung di media sosial dan menyanyikan medley lagu-lagu dari artis AOMG. Saya menyanyikan salah satu lagu Loco dan itu sangat pas."

AOMG dikenal terbiasa menangani rapper dan artis hip hop. Ditanya apakah dia berencana untuk mengubah genre, Lee Hi berkata, “Banyak orang ingin tahu tentang ini. Saya bergabung dengan label karena saya ingin membuat musik sendiri. Saya akan terus membuat musik yang saya kuasai."

Dilansir dari Soompi, pada single HOLO, Lee Hi bekerja lagi dengan Ahn Shin Ae The Barberettes, yang sebelumnya bekerja dengannya di Hold My Hand.

“Saya suka bekerja bersama di Hold My Hand, jadi saya yang pertama menghubunginya. Dia mengirimi saya lagu sambil menghabiskan waktu di rumah karena covid-19. Lagu ini paling berkesan buatku, jadi aku langsung mengambilnya,” kata Lee Hi.

Lee Hi juga berbagi beberapa cerita ketika syuting untuk musik videonya. "Adegan di air itu sulit," keluhnya. “Saya pikir akan mudah, jadi saya setuju untuk melakukannya. Saya percaya diri karena saya dulu berada di YMCA Youth Sports Club, tetapi itu kan ketika kita memakai pakaian renang. Sangat sulit untuk masuk ke dalam air dengan pakaian Anda yang biasa," imbuhnya.

Lee Hi juga berbicara tentang potensi kolaborasi lain dengan AKMU Lee Soo Hyun. Dia berkata, “Kami berada di agensi yang berbeda sekarang, dan Lee Soo Hyun sedang mengerjakan musiknya sendiri dan juga musik AKMU. Jika memungkinkan, saya ingin melakukan HI SUHYUN di usia dua puluhan." (Soompi/H-3)