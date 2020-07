Satgas Covid-19 Tanjab Barat Periksa Arus Mudik di Pantai Timur

MENGANTISIPASI penyebaran virus korona, Tim Satuan Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tanjungjabung Barat (Tanjab Barat), sepanjang Kamis (30/7) memperketat pengawasan dan pemeriksaan pemudik yang berlabuh di Pelabuhan Roro, Kualatungkal, pantai timur, Jambi.

Tidak ingin kecolongan, Tim Satgas Covid-19 Tanjab Barat yang diketuai Kapolres AKBP Guntur Saputro bersama personil terkait dari TNI, petugas kesehatan pelabuhan semenjak Kamis subuh sudah bersiaga di gerbang masuk kapal di Pelabuhan Roro di muara Sungai Pengabuan.

"Kualatungkal salah satu pintu masuk arus mudik melalui jalur laut pantai timur. Kita tidak mau kecolongan, dan kami melakukan pemeriksaan semua penumpang dan barang yang diangkut kapal, khususnya mengatisipasi adanya potensi penyebaran Covid-19," kata AKBP Guntur Saputro.

Guntur menjelaskan, setiap penumpang yang turun diperiksa kondisi kesehatan dan suhu tubuh mereka, serta satu persatu dari 145 orang pemudik diperiksa keabsahan dokumen rapid test dan surat bebas Covid-19 dari daerah asal kedatangan, yakni Kota Batam, Kepulauan Riau.

Selama pemeriksaan, sebut Guntur, seluruh anggota Tim Satgas, pengguna jalur pelabuhan Roro menggunakan standar operasional protokol kesehatan. Setiap penumpang yang diperiksa data mereka tercatat by name by adress. Sementara sebanyak 15 unit kendaraan roda empat dan enam unit kendaraan roda enam yang berlabuh di Pelabuhan Roro selain diperiksa dokumennya, juga dilakukan penyemporotan desinfektan secara menyeluruh.

"Kita berharap apa yang kita lakukan hari ini memberikan jaminan kesehatan bagi pemudik dan keluarganya saat merayakan dan menjalan ibadah Idul Adha di kampung halaman masing-masing," kata Guntur. (OL-3)