Fed Janjikan Pertahankan Bunga 0%, Emas Kian Perkasa

EMAS kian perkasa, memperpanjang kenaikannya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB) setelah Federal Reserve AS

berjanji untuk mempertahankan suku bunga mendekati nol ketika peningkatan cepat dalam kasus virus corona mengurangi harapan pemulihan ekonomi.



Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, naik lagi 8,8 dolar AS atau 0,45 persen menjadi ditutup pada 1.953,40 dolar AS per ounce pada Rabu (29/7). Emas berjangka terangkat 13,6 dolar AS atau 0,7 persen menjadi 1.944,6 dolar AS pada Selasa (28/7).



Emas berjangka berhasil menembus level psikologis 1.900 dolar AS, melonjak 33,5 dolar AS atau 1,77 persen, menjadi 1.931 dolar AS pada Senin (27/7) dan naik 7,5 dolar AS atau 0,4 persen menjadi 1.897,5 dolar AS pada Jumat (24/7), setelah menguat berturut-turut lima hari sebelumnya.



Emas telah mencetak kenaikan untuk sesi kesembilan berturut-turut dan bertengger di level tertinggi baru dalam sejarah, karena pasar

memperkirakan nada dovish dari pertemuan dua hari Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang berakhir pada Rabu (29/7).



Federal Reserve memenuhi ekspektasi pasar. Bank sentral mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa pandemi COVID-19 tetap menjadi ancaman bagi ekonomi dalam jangka menengah, dan pihaknya akan mempertahankan suku bunga rendah sampai yakin bahwa ekonomi telah melewati peristiwa-peristiwa buruk baru-baru ini dan berada di jalur untuk mencapai target pekerjaan maksimum dan stabilitas harga. (Ant/E-1)