AS Tarik 12 Ribu Pasukan Militernya dari Jerman

MILITER AS pada Rabu (29/7) mengatakan akan memindahkan kantor pusatnya dari Stuttgart, Jerman ke Belgia, terkait rencana untuk menggeser sekitar 12.000 tentaranya dari Jerman atas perintah Presiden Donald Trump. Dikutip France24, dari 34.500 personel militer AS di Jerman, sekitar 6.400 akan dikirim pulang. Sementara hampir 5.600 lainnya akan dipindahkan ke negara-negara NATO lainnya.

Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengatakan bahwa tujuan utama dari rotasi adalah untuk memperkuat sisi tenggara NATO di dekat Laut Hitam. Selain itu, juga akan dipindahkan ke Polandia dan negara-negara Baltik, jika Warsawa menindaklanjuti perjanjian yang telah dibuat kedua pihak. Para pejabat AS mengatakan rencana itu akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. AS juga tak menepis kemungkinan mengirim pasukan udara dan darat ke negara-negara yang sudah ditempati pasukan Amerika sebelumnya.

Terkait rencana pindah ke Polandia, erat hubungannya dengan upaya meningkatkan kehadiran pasukan AS di negara itu. Hal itu sesuai dengan perubahan yang sudah lama diinginkan oleh Warsawa dan Presiden Polandia Andrzej Duda. Langkah itu diperkirakan menelan biaya miliaran dolar dan membutuhkan pembangunan pangkalan-pangkalan untuk mengakomodasi pasukan tambahan.

Sementara itu, anggota partai politik Trump sendiri mengkritik rencana tersebut sebagai hadiah bagi Rusia dan ancaman terhadap keamanan nasional AS. Sejumlah 22 anggota partak Republik di Komite Angkatan Bersenjata menilai langkah tersebut menunjukan berkurangnya komitmen AS terhadap pertahanan Eropa akan mendorong agresi dan oportunisme Rusia.

Sebelumnya, Trump mengumumkan rencana tersebut bulan lalu untuk memangkas jumlah pasukan AS di Jerman menjadi 25.000. Presiden AS itu menyalahkan sekutunya karena gagal memenuhi target pengeluaran pertahanan NATO dan menuduhnya mengambil keuntungan dari Amerika dalam perdagangan.(OL-3)