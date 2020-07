Djokovic dan Nadal akan Tampil di ATP Western and Southern Open

PETENIS putra peringkat satu dan peringkat dua dunia, Novak Djokovic dan Rafael Nadal, dipastikan mengikuti turnamen ATP Western and Southern Open di New York. Turmanen ini merupakan pemanasan jelang US Open.

Panitia memindahkan ajang itu ke New York pada tahun ini karena pandemi Covid-19. Pada situasi normal, ajang itu biasa dilangsungkan di Cincinnati.

Turnamen akan berlangsung pada 20 sampai 28 Agustus di lingkungan yang dikarantina dan tanpa penonton di Flushing Meadows. Sedangkan turnamen Grand Slam lapangan keras, US Open, akan dimulai pada 31 Agustus dengan kondisi serupa.

Djokovic, yang merupakan juara bertahan Wimbledon dan Australian Open, serta Nadal, juara bertahan US Open dan French Open, sempat menyampaikan kecemasannya mengenai kebijakan penyelenggaraan US Open saat pandemi Covid-19 masih menyebar di AS.

Para petenis peringkat sepuluh besar dunia yang tidak masuk dalam daftar peserta turnamen di AS adalah bintang Swiss Roger Federer yang sedang cedera, petenis peringkat keempat dunia Dominic Thiem, dan petenis peringkat sembilan dunia Gael Monfils. Juara bertahan ATP dan WTA Western and Southern Open Daniil Medvedev asal Rusia juga dipastikan absen. (R-1)