Tiga Mobil Anyar Keluaran Mercedes-Benz

MERAYAKAN ulang tahun ke-50 kehadirannya di Indonesia, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) meluncurkan tiga model baru.

Dua di antaranya mengusung status istimewa sebagai edisi khusus 50 tahun untuk menandai setengah abad keberadaan merek tunggangan premium itu di Indonesia. Ketiga model anyar itu ialah New GLS 450 4Matic AMG Line, The New S450 AMG Edition 50, dan The New Mercedes-AMG G63 Edition 50.

Ketiga mobil mewah itu diluncurkan pada acara Mercedes-Benz Virtual Expo pada 24-26 Juli 2020 melalui laman resmi www.mercedesbenzvirtualexpo.com. “Kami sangat bangga kesuksesan kami selama setengah abad terakhir, dengan berusaha tetap berada pada posisi teratas di segmen mobil mewah di Indonesia melalui kegiatan kami yang berorientasi terhadap produk,” ujar President Director MBDI Choi Duk Jun di sela-sela pameran, Kamis (23/7).

Mercedes-Benz New GLS 450 4Matic AMG Line yang setara S-Class di segmen sport utility vehicle (SUV) berkapasitas tujuh penumpang ini hadir dengan atap panoramic sliding sunroof yang lebih luas dari pendahulunya.

Kesan sporty didapat dari sentuhan aksesori AMG yang melengkapi tampilannya. Bisa dibilang ini merupakan ‘sedan S-Class’ yang mampu diajak melintasi medan off road berkat sistem all wheel drive (AWD) 4Matic.

Fitur AWD pula yang membuat mobil ini juga lincah dan gesit bermanuver di atas aspal berkat tapak ban lebar yang membalut velg berukuran 21 inci. Performanya berasal dari mesin bensin 3.0 liter straight-six berteknologi EQ Boost dilengkapi dengan sistem elektrik 48 volt yang berfungsi ganda sebagai starter sekaligus generator.

Mesin ini memiliki output 367 hp dengan torsi 500 Nm. Tenaga sebesar 22 hp dan torsi 250 Nm disumbang sistem mild hybrid EQ Boost yang diusungnya membuat mobil ini memiliki tenaga sangat berlimpah.

Sementara itu, Mercedes-Benz S450 AMG Edition dengan kode produksi W222 ini diambil dari basis S450L. Meski berstatus mewah, MercedesBenz menyematkan beberapa unsur sporty lewat sentuhan aksesori lansiran AMG melalui body kit hingga velg 19 inci 5 twin-spoke.

Interiornya yang mewah disumbang Nappa leather dikombinasi ornamen black hi-gloss poplar wood trim. Kenyamanan absolut tersaji di jok kiri belakang yang dapat diselonjorkan lengkap dengan penopang kaki dan disempurnakan dengan fitur pijat otomatis plus pengaturan suhu permukaan.

S450 AMG Edition 50 dibekali mesin V6 3,0 liter biturbo 367 hp pada 5.500-6.000 rpm, dengan torsi 520 Nm mulai 2.000-4.200 rpm.



Delapan unit

Adapun Mercedes-AMG G63 Edition 50 merupakan salah satu SUV tercepat di dunia berkat mesin V8 3.982 cc biturbo yang sanggup menyajikan tenaga brutal sebesar 585 hp dengan torsi di angka 859 Nm. Alhasil, untuk melesat dari 0 ke 100 km/jam cuma butuh 4,5 detik setara supercar.

Kendaraan yang dibanderol lebih dari Rp6 miliar off the road itu semakin eksklusif berkat ketersediaannya di Indonesia yang terbatas hanya delapan unit. Harga itu sudah mencakup velg AMG forged wheel 22 inci lengkap dengan rem cakram besar plus kaliper performa tinggi AMG

berkelir merah.

“Kami percaya bahwa dengan memberikan produk line up yang lengkap serta pengalaman pelanggan yang mengesankan, kami dapat memenuhi kebutuhan pelanggan,” tutup Choi. (S-2)