Ini Skema Polisi Hadapi Arus Mudik dan Balik Idul Adha

MENGANTISIPASI arus mudik dan baik Idul Adha 1441 H akan jatuh pada Jumat (31/7), Polda Metro Jaya menerapkan sistem contraflow lalulintas.

Direktur Lalu Lintas PMJ Kombes Sambodo Purnomo Yogo memprediksi pada Kamis (30/7) sore akan ada peningkatan arus lalu lintas pemudik. Sedangkan arus balik akan terjadi pada Minggu (2/7) sejak siang sampai malam.

"Untuk skenario lalu lintas itu sendiri kita berupya agar situasi tetap normal seperti saat ini, artinya semua jalur seperti biasa," kata Sambodo di Mapolda Metro Jaya, Rabu (29/7).

Namun, Sambodo juga mengatakan pihaknya menyiapkan beberapa skenario saat arus mudik maupun balik. Apabila ada kepadatan arus lalu lintas dari Jakarta menuju arah timur, maka pihak kepolisian akan menerapkan sistem contraflow.

"Apabila tidak mampu ditampung di (tol) elevated, atau di elevated ada trouble, karena di situ tidak ada jalan ke luar, ada trouble yang tidak bisa kemudian ada kecelakanan yang mengakibatkan tertutupnya jalan tol elevated, maka skenario kita akan coba nanti laksanakan contraflow," papar Sambodo.

Namun, apabila sistem contraflow tersebut dirasa tidak menolong kepadatan lalu lintas, maka polisi akan menerapkan sistem one way. Namun, Sambodo menjelaskan pelaksanaan one way membutuhkan koordinasi dengan Korlantas Polri karena menyangkut daerah perbatasan lainnya.

"Kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak Jasa Marga, bahwa kami punya kewenangan untuk melaksanakan buka tutup di rest area," kata Sambodo.

Penutupan rest area, sambung Sambodo, dilakukan apabila terjadi antrean yang membludak sehingga mengganggu lalu lintas di jalan tol.

Sambodo menyebut ada 749 personel Ditlantas PMJ yang dikerahkan mulai Kamis sore. Untuk mendukung pelaksanaan libur panjang jelang Hari Raya Idul Adha, diketahui Polda Metro menyiagakan 28 pos pengamanan yang tersebar di jalan tol, jalur arteri, terminal, stasiun, bandar udara, maupun tempat wisata. (OL-2)