MINI John Cooper Works GP Cuma Tersedia 12 Unit di Indonesia

MINI Indonesia meluncurkan the new MINI John Cooper Works (JCW) GP, model paling powerfull di jajaran MINI JCW. Model ini hadir dengan jumlah sangat terbatas 3.000 unit secara global. Indonesia cukup beruntung masih kebagian 'kuota' 12 unit.

Penomoran eksklusif individual dengan angka '0001' hingga '3000' ditempel pada permukaan panel lengkungan roda depan. MINI Indonesia sengaja menyimpan unit bernomor '0075' untuk konsumennya terkait peringatan 75 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2020 ini.

President Director BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan menyatakan gembira dengan premiere MINI paling buas yang pernah disetujui untuk penggunaan di jalan raya (road legal).

"Dengan peluncuran model MINI JCW GP di Indonesia, kami berharap dapat menggairahkan para penggemar MINI dengan kombinasi tenaga mesin, go-kart feeling yang ekstrem, dan desain yang fantastis." ujar Ramesh dalam siaran resminya Senin (27/7).

Sebagai MINI paling bertenaga, MINI JCW GP dipersenjatai mesin 2.0 liter 4-silinder TwinPower Turbo 306 hp, atau 75 hp lebih kuat dibandingkan varian MINI JCW lainnya. Dikombinasi torsi maksimal 450 Nm, memungkinkan melesat dari 0 ke 100 km/jam hanya dalam 5.2 detik dengan kecepatan maksimal 265 km/jam!

Mesin ini dikawinkan dengan transmisi sport Steptronic 8-speed dengan differential lock terintegrasi di roda depan yang mendukung performa pengendaliannya. Intervensi manual pemilihan gigi juga memungkinkan dengan adanya tuas paddle shift pada roda kemudi.

Sensasi performanya semakin sempurna dengan disematkannya exhaust sports system yang menghasilkan suara maskulin khas sports car. Sedangkan untuk menahan lajunya disematkan high-performance sports brake system.

MINI JCW GP dilengkapi suspensi sport yang lebih rendah 10 mm dibandingkan MINI JCW lainnya. Setingan ini disesuaikan untuk velek forged 18 inci berbobot tak lebih dari 9 kg dibalut ban performa tinggi 225/35 R 18

Teknologi suspensi MINI JCW GP membuka dimensi baru dari pengalaman berkendara go-kart. Dalam program pengujian intensif di Nürburgring Nordschleife dan trek balap lainnya, suspensinya disetel sesuai dengan output mesin.

Mobil yang dibanderol off the road Rp1,5 miliar ini hanya tersedia dalam warna racing grey metallic. Atap dan tutup cermin eksterior dilabur warna kontras melting silver metallic. Bagian dalam spoiler atap dicat warna chili red mengkilap.

Sementara itu, logo GP dalam warna rosso red metallic matt terdapat pada di bagian depan dan belakang, sisi luar dari spoiler atap dan sill finishers pintu, serta foil di atas side skirt.

"The new MINI JCW GP adalah jenis sports car langka dengan DNA motorsport dan tetapkan tolok ukur baru untuk tenaga mesin dan kedinamisan berkendara di segmen sports car premium kompak," ujar Head of MINI Asia Kidd Yam.