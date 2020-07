CIMB Niaga Didapuk The Most Helpful Bank during Covid-19

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) mendapatkan penghargaan ‘The Most Helpful Bank during Covid-19 in Indonesia’ dari The Asian Banker.

Pengakuan dari lembaga riset terkemuka dan bereputasi internasional itu diberikan berdasarkan feedback dari nasabah terkait engagement, pengalaman dan kepuasan terhadap layanan ritel, serta pendapat sehubungan dengan inisiatif yang disediakan oleh bank selama pandemi covid-19.

Penghargaan tersebut diberikan kepada sejumlah bank di 11 negara kawasan Asia Pasifik. Di Indonesia, CIMB Niaga menempati peringkat pertama karena dinilai sebagai bank yang paling peduli dan memiliki perhatian besar untuk membantu nasabah (helpful) di tengah situasi pandemi COVID-19.

Selain itu, bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia ini juga dipandang mampu merespon tantangan COVID-19 dengan baik melalui layanan dan produk yang sesuai kebutuhan nasabah dan menjadi mitra yang memberikan bantuan.

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, CIMB Niaga selalu berupaya untuk memberikan customer experience terbaik melalui beragam inovasi layanan dan produk sesuai kebutuhan masyarakat dalam berbagai kondisi, termasuk secara spesifik membantu nasabah yang mengalami kesulitan di masa pandemi COVID-19.

CIMB Niaga berkomitmen menyediakan solusi perbankan untuk membantu nasabah tetap produktif di tengah keterbatasan, dan terus berkontribusi bagi Indonesia. CIMB Niaga juga senantiasa mendengarkan masukan dari para nasabah dan masyarakat untuk terus meningkatkan layanan dan membangun customer experience yang lebih baik lagi.

“Kami bersyukur atas pengakuan ini dan berterima kasih kepada para nasabah kami yang telah memberikan feedback positif terhadap inisiatif-inisiatif yang kami lakukan untuk menjawab beragam tantangan selama pandemi, " kata Lani di Jakarta, Rabu (29/7).

Khususnya dalam penyesuaian adaptasi kebiasaan baru, CIMB Niaga terus menyempurnakan platform perbankan digital, mulai dari OCTO Mobile yang menyediakan fitur lengkap layaknya Super App, dan juga OCTO Clicks yang dapat membantu nasabah melakukan transaksi keuangan yang lebih kompleks dan mutakhir kapan saja dan di mana saja.

"Saat ini, yang juga terpenting adalah pilihan bertransaksi yang lebih sehat dan aman dengan fasilitas Scan QRIS OCTO Mobile serta tarik maupun setor tunai di ATM tanpa kartu dengan OCTO Mobile,” ujarnya.

Lani menjelaskan, beragam fitur yang dihadirkan dalam perbankan digital tersebut menjadi solusi bagi nasabah untuk melakukan berbagai aktivitas finansial yang dulu hanya bisa dilakukan di kantor cabang. Seperti, membuka rekening tabungan pertama secara online, berinvestasi membuka rekening reksa dana dan deposito, mengajukan aplikasi kredit tanpa agunan (KTA), hingga melayani transfer dengan limit mencapai Rp500 juta per hari.

Selain itu, banyak pula ragam fitur yang dapat dimanfaatkan nasabah, diantaranya melakukan berbagai pembayaran dengan QRIS OCTO Mobile. Menariknya, semua layanan tersebut bisa dilakukan dari rumah, sehingga nasabah tetap sehat dan aman tanpa perlu bepergian atau bersentuhan langsung dengan benda lain. Hal ini merupakan wujud kepedulian CIMB Niaga sekaligus mendukung masyarakat agar tetap produktif di tengah kondisi yang masih menantang akibat COVID-19.

Gagas gerakan sosial

CIMB Niaga juga menyalurkan bantuan langsung ke masyarakat dalam bentuk alat kesehatan, makanan siap saji, hingga paket sembako.

“Sejak awal pandemi, kami telah menggagas gerakan sosial SolidLawanCovid yang bertujuan membantu masyarakat terdampak pandemi serta mendukung perjuangan para tenaga medis. Melalui inisiatif ini, kami ingin berperan aktif mengatasi pandemi dan menggugah kepedulian masyarakat untuk membantu sesama,” ujar Lani.

Adapun sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pemerintah, CIMB Niaga telah memberikan program relaksasi/restrukturisasi kredit bagi nasabah terdampak pandemi COVID-19 yang memenuhi ketentuan.

Hal ini merupakan wujud perhatian CIMB Niaga untuk senantiasa mendampingi nasabah dalam situasi normal maupun masa sulit seperti pandemi saat ini. Perusahaan terus berupaya membantu dan memberikan yang terbaik kepada nasabah agar dapat menghadapi tantangan dan mempertahankan kelangsungan bisnis ke depannya.

“Penghargaan ini kami dedikasikan kepada seluruh karyawan CIMB Niaga yang telah bekerja dengan semangat yang tinggi untuk senantiasa membantu nasabah dan memberikan customer experience terbaik dalam kondisi apapun,” tutup Lani. (RO/E-1)