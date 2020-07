Tim Esport Indonesia Rebut Peringkat I PMWL Season Zero

SETELAH hanya menduduki peringkat kedua pada kompetisi PUBG Mobile World League (PMWL) Season Zero Wilayah Timur pada pekan pertama, Bigetron Red Alien yang mewakili Indonesia, berhasil menyodok ke peringkat pertama dan menggeser tim asal Thailand RRQ Athena dari puncak di kompetisi PUBG Mobile World League (PMWL) Season Zero Wilayah Timur Super Weekend, di pekan kedua.

Kesuksesan itu didapat Bigetron Red Alien setelah memperoleh 367 total poin dari 4 Winner Winner Chicken Dinner (WWCD) dan 151 poin kills. Sedangkan RRQ Athena hanya mampu mengumpulkan 329 total poin dari 2 WWCD dan 152 poin kills.

Baca juga: Esport Jadi Trending Selama Pandemi Covid-19

Super Weekend Pekan Kedua yang diikuti 16 tim dari negara-negara Asia itu berlangsung selama 3 hari yaitu pada 24-26 Juli. Pertandingan pekan kedua berlangsung tintens dan kompetitif. Hal itu terlihat dari tipisnya perolehan poin yang didapatkan tim yang bertarung. Di Pekan ini, tim asal Malaysia, Team Secret, mengumpulkan total poin terbanyak 186, yang membuat peringkat mereka naik ke posisi ketujuh dari sebelumnya di posisi ke-13. Diikuti oleh tim asal Indonesia, Bigetron RA, yang mampu memperoleh 178 total poin sekaligus menempatkan posisinya di puncak klasemen.

Sayangnya, Morph Team, salah satu tim asal Indonesia yang lolos ke turnamen PMWL Season Zero wilayah Timur, masih belum menunjukan permainan terbaiknya dan kembali harus gagal kedua kalinya untuk lolos ke babak Super Weekend. Hal tersebut mengakibatkan tipis harapan bagi Morph Team lolos ke PUBG Mobile World League Finals, lantaran hanya tersisa satu babak lagi. Untuk dapat lolos ke tahap final yang akan berlangsung pada 6-9 Agustus mendatang, hanya poin dari Super Weekend saja yang nanti akan dihitung.

PMWL Season Zero adalah sebuah kompetisi global yang diperkenalkan oleh PUBG Mobile di saat pertandingandengan format offline tidak dapat terselenggara dan digantikan dengan format online akibat pandemi covid-19. PMWL Season Zero dibagi menjadi dua wilayah yaitu Barat dan Timur dan di setiap wilayahnya berisi 20 tim terbaik dari berbagai dunia. Para tim itu berkompetisi untuk mendapatkan hadiah prize pool sebesar lebih dari US$850.000 (Rp12,6 miliar).

Di kesempatan yang sama, PUBG Mobile barusajameluncurkan web series dokumenter yang berjudul Between the Battlegrounds. Menurut Kepala PUBG Mobile eSports Asia Tenggara, Gaga Lie, Web series Between the Battlegrounds merupakan web series dokumenter yang mengungkapkan perjalananhidup para pemain PUBG Mobile terbaik di dunia, antara dunia profesional dan kehidupan pribadi sang pemain.

"Di web series yang terdiri dari delapan episode ini, para penggemar diharapkan dapat belajar dari kisah hidup para pemain terbaik PUBG Mobile tersebut, mulai dari kesulitan yang dihadapi, cara mengembangkan diri hingga bagaimana bisa menjadi seperti mereka,” ujarnya. (RO/A-1)