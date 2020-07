Podcast Hello Goodbye Bersiap Masuki Musim Kedua

Podcast #HelloGoodbye merupakan kanal podcast yang memproduksi podcast naratif. Pada musim pertamanya yang belum lama berakhir, berjumlah 12 episode. Saat ini, #HelloGoodbye akan menggarap musim keduanya, dengan mengundang para pendengar untuk ikut ambil bagian menjadi cast. Apa saja syaratnya? Simak obrolan selengkapnya dalam tayangan ini. #podcast #podcastdrama #narrativepodcast

A post shared by Media Indonesia (@mediaindonesia) on Jul 28, 2020 at 3:52am PDT