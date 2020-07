Era New Normal, Brand Fesyen Muslimah Berkampanye Lawan Korona

Memasuki era new normal, kini masyarakat Indonesia dituntut untuk dapat beraktivitas normal kembali dengan tetap waspada terhadap penyebaran virus korona.

Mengobarkan semangat bersama melawan covid-19, sebuah event Webinar Innovation & Synergy for Global Health Security & Pandemic digelar berkolaborasi dengan para pelaku usaha lainnya yang memiliki misi yang sama. Kegiatan ini melibatkan spesialis epidemiologi internasional dan para akademisi.

Melalui acara ini Shafira Corporation (Shafco) yang menaungi brand Shafira, Zoya dan Zoya Cosmetics menginisiasi semua pilar masyarakat bersinergi mendukung program pemerintah provinsi Jawa Barat untuk melawan covid-19.

Dalam webinar tersebut, terdapat enam narasumber yang mewakili semua pilar masyarakat untuk memaparkan kondisi pandemi saat ini yakni, Ridwan Kamil-Gubernur Jawa Barat, Carlo Centonze – Co Founder & CEO HEIQ Group, Dicky Budiman - Expert on Global Health Security and Pandemi, Deny Setiawan – CEO Shafira Corporation, Maya Tejasari – Peneliti Kopidprotection FK UNISBA, dan Akhmad Saikhu, Kepala Balai Besar Pusat Penelitian Tanaman Obat dan Obat Tradisional.

Mereka juga memaparkan inovasi para akademisi dan pelaku usaha yang menciptakan produk untuk membantu percepatan penanggulangan pandemi covid-19.

Acara ini menjadi awal untuk program kampanye 'Bersama Melawan Corona' yang akan secara simultan dilakukan oleh Shafco bersinergi dengan semua pilar masyarakat termasuk perorangan.

"Harapannya dengan program Bersama Melawan Corona ini, menjadi gerakan yang menularkan semangat berkolaborasi melawan korona ke berbagai daerah di Indonesia diantaranya meliputi program pemberdayaan ekonomi dan kesehatan masyarakat," ujar Deny Setiawan – CEO Shafira Corporation.

Tak hanya itu, inovasi juga dilakukan salah satu brand Shafco yaitu Zoya mengarah ke pilihan Inovasi Produk Apparel yang memberi Solusi Kebutuhan Perlindungan Diri (Zoya Protect).

Sebagai brand fesyen muslimah, Zoya peduli dengan kenyamanan dan keamanan konsumen dengan menghadirkan koleksi smart daily wear hingga starterkit kebutuhan di era new normal yang mengandung teknologi anti virus, Zoya Viroblock Series. “Hasil riset ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk membantu menyediakan tekstil dengan tingkat perlindungan yang lebih baik terhadap virus dan berkontribusi pada upaya mitigasi pandemi global,” kata Carlo pada Webinar Innovation & Synergy for Global Health Security & Pandemic melalui rilis yang diterima Media Indonesia, Selasa (28/7). (RO/OL-12)