Kia Resmikan Diler Bali dan Empat Diler Lainnya

PT Kreta Indo Artha (KIA) sebagai Agen Pemegang Merek mobil Kia di Indonesia secara konsisten terus mengembangkan jaringan outlet sejak bergabung di bawah naungan perusahaan otomotif Indomobil Group. Juli 2020 ini KIA membuka showroom 3S (sales, service, spareparts) di wilayah Bali.

Outlet yang beroperasi di bawah manajemen PT Sumber Baru Indo Artha ini berlokasi di Berlokasi di Jl Gatot Subroto Barat No 168 C Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali mengusung standar Corporate Identity KIa yang khas.

Kehadiran Outlet Kia ini diharapkan dapat kembali memenuhi kebutuhan masyarakat Bali akan kendaraan Kia. Saat ini Kia memasarkan kendaraan penumpang, seperti Seltos, All New Picanto, All New Rio, All New Grand Sedona Diesel dan Sedona Gasoline), serta kendaraan komersial Big Up,

Selain di Bali, bulan Juli ini Kia juga membuka empat diler baru lainnya, yaitu Kia Pondok Indah di Jl Sultan Iskandar Muda Kav 29 (Kebayoran Lama-Jakarta Selatan), Kia Pulogadung di Jl Raya Bekasi Km 18 Jatinegara (Cakung–Jakarta Timur), Kia Bekasi di Jl Raya Siliwangi Kelurahan Bojong Menteng (Rawa Lumbu–Bekasi), dan Kia Medan di Jl Gatot Subroto No 148 Kelurahan Sei Putih Barat, Medan Petisah (Medan-Sumatra Utara).

Dengan bertambahnya jaringan dealer tersebut Kia telah memiliki jaringan sebanyak 30 yang terdiri dari 19 dealer 3S, 10 untuk 2S dan 1 untuk 1S yang tersebar di Jawa, Bali dan Sumatra.

Selain menangani merek Kia dan beberapa merek otomotif Jepang dan Eropa lainnya, Indomobil Group juga fokus mengembangkan segmen pasar otomotif terintegrasi, seperti mobil penumpang, mobil komersial, kendaraan dan alat berat, penjualan suku cadang, lembaga pembiayaan, logistik serta bisnis penyewaan mobil.

Bisnis otomotif terintegrasi merupakan tambahan/peningkatan nilai bagi rantai penyediaan kendaraan. Indomobil merupakan distributor resmi bagi merek-merek mobil penumpang seperti: Audi dan Volkswagen, Nissan, Suzuki dan juga kendaraan komersial yaitu Hino, Renault Trucks dan Volvo Trucks. (S-4)