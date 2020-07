14 Keluarga Di Batang Dikarantina

SEBANYAK 14 keluarga di Kabupaten Batang, Jawa Tengah dilarang keluar rumah selama 14 hari akibat kontak dengan pasien covid-19. Dengan penguncian itu, Pemkab Batang memberikan santunan Rp1 juta dan bahan makanan selama mereka menjalani karantina. Seperti terjadi pada tiga warga dalam satu keluarga di Desa Sidorejo, Kecamatan Warungasem, Batang terpaksa dikaranggi di rumah yakni tidak boleh keluar dan tidak boleh menerima tamu selama isolasi 14 hari.

"Hanya petugas kesehatan dengan berpakaian APD lengkap yang datang untuk memeriksa," kata Ketua RT Yusron, Rabu (28/7).

14 keluarga dan tiga warga lain menjalani karantina diduga tertular covid-19 di Pasar Desa Pandansari setelah salah satu pedagang di sana mengalami batuk dan sesak napas. Dan saat dilakukan pemeriksaan, hasilnya positif korona. Hingga saat ini jumlah pasien covid-19 tercatat 92 orang dengan 61 orang sembuh, 23 orang masih dirawat dan 8 orang meninggal dunia.

Bupati Batang Wihaji mengatakan dalam rangka percepatan penanganan covid-19 berbagai upaya dilakukan. Di Batang telah dicanangkan program zero covid-19 dan diharapkan dalam waktu dejat telah memasuki kenormalan baru (new normal). Untuk mencapai zero covid-19, salah satunya dengan karantina wilayah terhadap 14 kepala keluarga yang pernah kontak dengan pasien positif covid-19 selama 14 hari.

"Mereka kita beri bantuan Rp1 juta per keluarga dan bahan makanan (sembako) kareba tidak boleh keluar rumah dan menerima tamu selama 14 hari," terang Wihaji.

Ia juga meminta agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan covid-19 untuk menekan penyebaran dan penularan virus. (OL-3)