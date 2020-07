Tom Hanks dan Rita Wilson Dapat Paspor Yunani

AKTOR Tom Hanks dan istrinya, Rita Wilson, yang sebelumnya menjadi warga kehormatan Yunani, kini resmi menjadi warga negara Yunani. Hal itu dikutip dari akun Instagram Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis, Minggu (26/7).

Mitsotakis dan istrinya, Mareva Grabowski, baru-baru ini berpose bersama pasangan Hollywood yang memamerkan paspor mereka, seperti dikutip dari LA Times.

Pada Januari, Tom Hanks beserta istri dan anak mereka diberi gelar warga kehormatan setelah otoritas Yunani mengatakan keluarga mereka membantu menarik perhatian internasional atas upaya pemulihan di Athena dari kebakaran hebat yang menewaskan lebih dari 100 orang.

Wilson, yang ibunya orang Yunani, mengeksplorasi sejarah keluarganya di episode Who Do You Think You Are? (2012) yang mengundang tamu selebritas untuk melacak jejak keluarga mereka.

"Terima kasih Yunani, untuk Warga Kehormatan bersama (Tom Hanks)," tulis Wilson di Instagram pada Januari. "Kami betul-betul merasa terhormat!!!"

"Memulai 2020 sebagai warga kehormatan Yunani!" tulis Hanks. "Kronia pola! (kira-kira, Selamat Tahun Baru!)" (Ant/OL-1)