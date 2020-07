Perpusnas Ajak Universitas Terbitkan Buku Baru

PERPUSTAKAAN Nasional mengajak perguruan tinggi untuk berkolaborasi dalam penerbitan buku-buku baru. Menurut Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando, Indonesia saat ini dalam kondisi lapar buku dan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral terkait hal tersebut.

"Sejatinya budaya baca di Indonesia tidak rendah. Akan tetapi, yang terjadi justru kurangnya akses mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi," ujarnya saat membuka Pekan Perpusnas PRESS di Jakarta, kemarin.

Jumlah buku yang beredar di Tanah Air baru 30 juta per tahun berbanding 260 juta penduduk. Angka itu masih jauh dari ideal dan yang disyaratkan UNESCO, yakni minimal lima judul buku baru per orang setiap tahunnya. Bandingkan dengan penduduk Eropa dan Amerika Serikat sudah mencapai 25-30 buku baru per penduduk tiap tahunnya. (Ant/H-1)