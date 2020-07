HBO Rilis Serial Fiksi Ilmiah Pertama pada 16 Agustus

SERIAL terbaru HBO Asia Original dari Warner Media, Dream Raider, dijadwalkan mulai tayang 16 Agustus mendatang pukul 20.00 WIB eksklusif di HBO GO dan HBO. Episode selanjutnya akan tayang setiap Minggu pada jam yang sama.

Mengambil setting masa depan, Dream Raider menampilkan satu tim ilmuwan dan polisi yang tidak saling cocok berupaya membongkar konspirasi kejahatan yang mengeksploitasi pengetahuan manusia.

Serial ini dibuka dengan penyelidikan para detektif pada kasus hilangnya seorang gadis dan mengungkap suatu teknologi canggih misterius yang memungkinkan mereka masuk dalam mimpi orang lain guna mencari kebenaran.

Serial fiksi ilmiah Asia Original pertama ini menampilkan sejumlah pemeran dan kru terkenal, seperti aktor David Wang, Vivian Hsu, Jason Wang, Weber Yang, Ellen Wu, Wu Ke-Xi, Jun Kunimura, Aggie Hsieh, Garfield Chung, dan Bella Wu.

Diproduksi dengan dukungan dari Taipei Film Commission dan Taipei Cultural Foundation, executive producer serial ini adalah pembuat film ternama Soi Cheang, serta disutradarai Daniel Fu dan Simon Hung.

Dream Raider merupakan produksi HBO Asian Original ke-23 yang ditayangkan sejak produksi pertama pada 2012. Sejak itu, repertoar produksi HBO Asian Original yang banyak mendapat penghargaan ini berkembang dengan serial, film, dan dokumenter yang menggunakan Bahasa Inggris dan bahasa setempat, termasuk serial Mandarin yang baru-baru ini tayang Workers, juga serial peraih penghargaan The Teenage Psychic dan The World Between Us. (RO/OL-1)