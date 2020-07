Wall Street Dibuka Bervariasi

RATA-rata indeks utama pada Bursa Efek New York, Wall Street, Amerika Serikat, dibuka bervariasi pada perdagangan Senin pagi waktu setempat (Selasa WIB), ketika saham teknologi utama menguat namun kenaikannya dibatasi peningkatan kasus virus korona di negara itu. Tak lama setelah bel pembukaan perdagangan, Dow Jones Industrial Average jatuh 21,91 poin atau 0,08 persen menjadi 26.447,98.



Indeks SP 500 naik 2,78 poin atau 0,09 persen menjadi 3.218,41 dan Indeks Komposit Nasdaq bertambah 63,81 poin atau 0,62 persen menjadi 10.426,99. Saham raksasa teknologi AS yang disebut kelompok FAANG dari Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan Google-Alphabet, semuanya diperdagangkan dengan catatan optimistis.



Sektor teknologi pada Indeks SP 500 naik lebih dari satu persen pada perdagangan pagi, melampaui sisanya. Sektor Keuangan menurun 1,5 persen, menjadi kelompok berkinerja terburuk. Wall Street menghadapi minggu yang sibuk dengan gelombang besar laporan laba, termasuk hasil kuartalan dari Apple, Amazon, dan Alphabet. Sementara itu investor tetap berhati-hati karena mereka khawatir lonjakan infeksi virus korona AS akan mengancam pemulihan ekonomi di negara itu.

Universitas Johns Hopkins melaporkan, Senin pagi, bahwa lebih dari 4,2 juta kasus covid-19 telah dilaporkan di Amerika Serikat, dengan sekitar 147.000 kematian. Saham-saham di AS turun untuk pekan yang berakhir Jumat yang melihat Indeks Dow Jones tergelincir 0,8 persen, Indeks SP 500 tenggelam 0,3 persen, dan Indeks Nasdaq kehilangan 1,3 persen. (OL-3)