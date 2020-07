Bukan Karena Kasus Covid-19, Ini Alasan Latihan Timnas Diundur

KETUA Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI0 Mochamad Iriawan mengungkapkan alasan mengapa latihan perdana tim nasional senior dan U-19 di Jakarta diundur. Sedianya latihan akan digelar pada Sabtu (25/7), namun akhirnya diundur menjadi Sabtu (1/8).

Iwan Bule, sapaan akrabnya mengatakan manajer pelatih tim nasional Shin Tae-yong meminta diadakannya tes swab sebanyak dua kali kepada para pemain agar mendapatkan hasil yang akurat. Maka dari itu, dengan dua kali tes swab dibutuhkan waktu lebih lama.

Iwan memastikan penundaan latihan perdana bukan karena adanya punggawa tim nasional Indonesia yang positif covid-19.

"Jadi bukan karena itu (positif). Beliau (Shin) mau tes swab dua kali. Dia ingin begitu dan hasilnya 3 sampai 4 hari ke depan. Latihan harus betul-betul pelatih yang menentukan, sehingga ia putuskan tanggal 1 Agustus," kata Iwan, ketika ditemui di Jakarta, Senin (27/7).

"Shin Tae-yong juga masih di apartemennya. Dia masih isolasi dan dia ingin menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia," tambahnya.

Dengan ditundanya latihan perdana di Jakarta hingga 1 Agustus, maka pihaknya belum memastikan kapan akan melanjutkan rencana pemusatan latihan khusus untuk timnas U-19 di Korea Selatan.

Iwan mengatakan perlu mendiskusikannya lebih lanjut dengan Shin Tae-yong. Ia mengaku telah sepakat dan menyetujui keinginan Shin Tae-yong menggelar pemusatan latihan timnas U-19 di Negeri Ginseng itu.

Namun, masih ada beberapa catatan yang harus dibahas, salah satunya jadwal dan aktivitas di sana. Terlebih timnas Indonesia U-19 akan menjalani karantina selama 14 hari sebelum memulai latihan yang dikhawatirkan akan memakan waktu lebih lama.

"Kami harus berdiskusi. Timnas memang akan try out (uji coba) ke luar negeri. Yang kita sepakati ke Korea Selatan, namun kita lihat perkembangan. Saya akan diskusi akan kemana try out timnas tersebut, karena ke Korea Selatan ada karantina 14 hari dan belum ada dispensasi dari sana. Kalau 2 hari saja, mungkin kita bisa langsung latihan," ujar Iwan. (OL-7)