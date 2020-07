Cate Blanchett Jadi Ketua Juri di Venice Film Festival

AKTRIS peraih dua Piala Oscar, Cate Blanchett kembali diberi posisi kehormatan di ajang festival film. Pada Festival Film Venesia yang akan berlangsung 2-12 September ini, Blanchett akan duduk sebagai Ketua Dewan Juri.

Pengumuman terpilihnya aktris perempuan terbaik Oscar 2014 itu dipublikasikan dalam situs resmi festival pada (26/7) waktu Italia. Dalam kursi penjurian, Blanchett yang juga meraih Oscar tahun 2005 sebagai aktris pendukung terbaik, akan didampingi sutradara Veronika Franz (Austria), sutradara Joanna Hogg (Inggris), sutradara-penulis Nicola Lagioia (Italia), sutradara Christian Petzold (Jerman), sutradara Cristi Puiu (Rumania), dan aktris Ludivine Sagnier (Prancis).



“Anggota juri dari Festival Film Venesia ke-77 akan memberikan penghargaan pada film fitur yang berkompetisi di (main competition) untuk Golden Lion (Best Film), Silver Lion (Grand Jury Prize), Silver Lion untuk Best Director, Coppa Volpi untuk Best Actor, Coppa Volpi untuk Best Actress, penghargaan untuk Best Screenplay, dan Special Jury Prize “Marcello Mastroianni” Award untuk Best New Young Actor or Actress,” tulis penyelenggara dalam situs resminya. www.labiennale.org.



Tahun lalu, jajaran juri dalam main competition festival ini diketuai oleh auteur (sutradara) asal Argentina Lucrecia Martel. Pada penyelenggaraan ke-76 itu, film besutan Todd Phillips Joker, meraih Golden Lion.

Blanchett bukan sekali ini saja menjadi Ketua Dewan Juri. Pada 2018, aktris asal Australia ini menduduki posisi sama di Festival Film Cannes, Prancis. Saat itu, tim juri yang diketuai Blanchett memberikan penghargaan Palme d'Or untuk film besutan Hirokazu Kore-eda, Shoplifters.

Untuk penyelenggaraan ke-77 Festival Film Venesia ini, film asal Italia karya Daniele Luchetti Lacci akan menjadi film pembuka. Setelah terakhir kali film Italia menjadi pembuka festival ini 11 tahun lalu, pada 2009, lewat Baarìa karya Giuseppe Tornatore.

Daftar lengkap film yang akan ikut serta dalam salah satu festival film tertua di dunia ini akan diumumkan pada 28 Juli. Ada sekitar 20 film yang akan berlaga di main competition (Venezia 77), dari sekitar total 50 film official selection yang akan diumumkan. (M-1)