Ada yang Kena Covid-19, Butik Dior Plaza Senayan Tutup Sementara

BUTIK Christian Dior Plaza Senayan, Jakarta Pusat terpaksa ditutup untuk sementara setelah diketahui adanya satu kasus positif Covid-19 yang terkonfirmasi di butik ternama asal Prancis tersebut pada Sabtu (25/7) lalu.

"Dear Guests, A COVID-19 case has been confirmed at our Plaza Senayan store on 25th of July 2020," demikian bunyi pengumuman tersebut.

Baca juga: Anies: Cegah Kerumunan, Daging Kurban akan Langsung Dibagikan

Semua karyawan butik yang pernah melakukan kontak dengan orang yang terfinfeksi tersebut juga telah diminta untuk melakukan karantina mandiri dan segera menjalani tes. Pihak Dior juga telah mensterilisasi butik sesuai protokol kesehatan dari pemerintah.

"This store will remain closed untik Tuesday, 28th July." lanjut isi pengumuman itu.

Pihak Dior akan tetap waspada dan mematuhi pedoman Pemerintah karena menurutnya kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan pelanggan dan kolega mereka adalah yang utama.

(RO/OL-6)