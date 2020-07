Tiongkok Ambil Alih Konsulat AS di Chengdu

PEMERINTAH Tiongkok telah mengambil alih konsulat Amerika Serikat (AS) di Chengdu, Senin (27/7). Hal it dikatakan Kementerian Luar Negeri Tiongkok, beberapa hari setelah Beijing memerintahkan penutupan konsulat AS itu sebagai balasan atas langkah Washington menutup misi diplomasi Tiongkok di Houston.

Sebelumnya, Senin (27/7) pagi, televisi milik pemerintah Tiongkok, CCTV, menunjukkan gambar bendera AS diturunkan dari bangunan itu seiring memburuknya hubungan antara kedua negara.

Beijing kemudian mengonfirmasi bahwa konsulat AS itu telah ditutup pada pukul 10.00 waktu setempat.

"Setelahnya, otoritas Tiongkok masuk dari gerbang depan dan mengambil alih bangunan itu," ungkap Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah keterangan resmi.

Hubungan antara Tiongkok dan AS memburuk terkait beberapa hal mulai dari pandemi covid-19, tudingan aksi mata-mata, Hong Kong, dan posisi Beijing di Laut China Selatan. (AFP/OL-1)