Varian Tertinggi CBR250RR Dibekali Teknologi MotoGP

PT Astra Honda Motor (AHM) memperkenalkan Honda CBR250RR SP Quick Shifter sebagai motor supersport 250cc 2-silinder terbaik di Indonesia. Varian tertinggi Honda CBR250RR ini diklaim memiliki performa mesin yang semakin bertenaga, sensasi manuver yang lebih lincah, serta teknologi sekelas motor balap MotoGP, yaitu Quick Shifter serta Assist/Slipper Clutch.

Honda CBR250RR SP Quick Shifter dibekali mesin terbaru yang menghasilkan tenaga, torsi, dan kecepatan puncak lebih optimal baik untuk jalur perkotaan maupun sirkuit. Saat berhenti pada lampu merah jalan kota maupun sirkuit, tarikan akselerasi Honda CBR250RR yang lebih responsif membuat pengendaranya dapat melesat meninggalkan kemacetan atau lawannya pada lintasan sirkuit.

Didukung dengan bobotnya yang ringan, model terbaru itu mampu memberikan sensasi bermanuver yang lebih lincah untuk melaju di antara padatnya jalur kota maupun untuk menaklukkan tikungan sirkuit ditemani dengan performa tingginya. Model ini juga membuat standar baru dengan penyematan fitur Quick Shifter untuk pertama kalinya pada motor berkapasitas 250cc 2 silinder di Indonesia.

Fitur Quick Shifter yang ditemani kehadiran Assist/Slipper Clutch membuat pengoperasian kopling lebih ringan untuk kenyamanan berkendara saat kecepatan tinggi maupun rendah. Honda CBR250RR SP Quick Shifter hadir melengkapi varian yang telah dipasarkan sebelumnya yaitu Honda CBR250RR ABS dan Honda CBR250RR untuk memberikan kepuasan berkendara lebih bagi para pecinta motor sport.

"Honda CBR250RR SP Quick Shifter dikembangkan dengan tetap mengusung DNA CBR series yaitu Total Control. Dengan DNA ini, Honda CBR series menghadirkan kesenangan berkendara melalui motor supersport yang dapat mengikuti keinginan pengendara, berbelok cepat ke arah yang dituju, berhenti dan melakukan akselerasi sesuai yang pengendara kehendaki," tulis Honda dalam keterangan persnya.

Total Control ini memiliki tiga konsep, yaitu performa superior, fitur futuristik dan desain speedy shape yang agresif layaknya motor balap dan diimplementasikan di seluruh model CBR tidak hanya di tipe tertinggi Honda CBR1000RR-R tetapi juga pada Honda CBR250RR series.

Honda CBR series sudah membuktikan performanya yang tinggi dan agresif di berbagai lintasan balap dan banyak diminati para pecinta motor supersport. Varian terbaru ini menjadi salah satu upaya AHM untuk terus menjawab tantangan adrenalin dan sensasi berkendara yang diinginkan konsumen saat berkendara dengan motor sport 250cc.

Honda CBR250RR SP Quick Shifter mengusung mesin berperforma terbaru 250cc 2-silinder DOHC 8-katup yang compact ini dapat menghasilkan tenaga maksimal 30 kW (41 PS) / 13.000 rpm dan torsi maksimum hingga 25 Nm (2,5kgf.m) / 11.000 rpm.

Mesin 250cc 2-silinder ini memberikan kelincahan pada Honda CBR250RR yang memperkuat performa dari Total Control. Sebagai motor lightweight supersport, bobot ringan dari Honda CBR250RR SP Quick Shifter memberikan kemudahan bagi pengendaranya untuk menikmati pengalaman bermanuver yang lebih baik.

Motor itu hanya butuh waktu 8,65 detik untuk mencapai jarak 200 meter dan mampu mencapai kecepatan puncak hingga 172kpj, catatan waktu ini menempatkan varian terbaru Honda CBR sebagai standar performa tertinggi di kelas super sport 250cc dua silinder.

Tidak cukup hanya ubahan pada dapur pacu, Honda CBR250RR SP Quick Shifter menghadirkan beragam fitur berteknologi futuristik. Penyematan Quick Shifter pada varian ini mengoptimalkan perpindahan gigi sehingga mengurangi kemungkinan motor kehilangan tenaga saat berakselerasi dan penggantian gigi tanpa menarik tuas kopling, sehingga pengedaranya dapat lebih fokus dalam menikmati manuver yang akan dilakukan.

"Fitur yang sangat identik dengan motor balap itu memberikan kebanggaan bagi penggunanya layaknya menunggangi motor balap MotoGP, berkat Quick Shifter pengendara juga dapat menikmati akselerasi yang lebih responsif karena tidak ada jeda waktu saat memindahkan gigi," tulis Honda.

Terdapat 4 mode Quick Shifter yang dapat disesuaikan yaitu mode yang mengaktifkan Quick Shifter untuk menaikkan dan menurunkan gigi, untuk menaikkan gigi saja, untuk menurunkan gigi saja dan mode Quick Shifter off. Semua mode Quick Shifter yang dihadirkan dapat mengikuti keinginan berkendara sesuai dengan DNA Total Control yang diusungnya.

Selain Quick Shifter, fitur Assist/Slipper Clutch juga hadir pada varian Honda CBR250RR SP Quick Shifter. Slipper Clutch berfungsi untuk mencegah ban belakang selip yang disebabkan oleh engine brake saat penurunan gigi secara ekstrim, sehingga menambah kenyamanan berkendara. Melalui pengaplikasian fitur ini, pengendara dapat merasakan pengoperasian kopling yang lebih ringan.

Honda CBR250RR SP Quick Shifter juga tetap disematkan Throttle By Wire yang menjadi pendobrak standar baru saat Honda CBR250RR pertama kali diluncurkan. Throttle By Wire menghadirkan akselerasi halus dan stabil yang lebih presisi. Untuk memaksimalkan fungsinya, Throttle By Wire dilengkapi riding mode selector sehingga pengendara dapat menikmati berkendara di berbagai kondisi jalan, mulai berkendara secara agresif di sirkuit hingga jalanan padat perkotaan.

Dari sisi desain, Honda CBR250RR SP Quick Shifter dikembangkan melalui pemahaman yang mendalam terhadap fungsi tiap parts, sehingga turut memberikan kontribusi saat motor bermanuver. Model ini memiliki tampilan yang agresif dan aspek fungsionalnya mampu menghadirkan kesenangan dalam berkendara bahkan sebelum motor ini dikendarai.

Selain itu, varian terbaru dari Honda CBR250RR ini hadir dengan logo baru yang disematkan pada bodi samping kanan dan kiri motor.

Varian Honda CBR250RR SP Quick Shifter hadir dengan stripe baru dan tersedia dengan pilihan warna Bravery Red Black, Honda Racing Red dan juga Special Edition Garuda x Samurai sebagai pilihan warna spesial untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia.

Varian baru ini dapat dipesan di seluruh dealer Honda Wing yang tersebar di seluruh Indonesia dengan harga On The Road (OTR) DKI Jakarta Rp76,7 juta untuk Bravery Red Black dan Rp77,3 juta untuk pilihan warna Honda Racing Red. Harga untuk pilihan warna Special Edition Garuda x Samurai akan diumumkan segera. (RO/OL-7)