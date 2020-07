AS Tingkatkan Pengintaian Udara di Pesisir Tiongkok

AMERIKA Serikat telah meningkatkan pengintaian udara di pesisir Tiongkok dan Laut China Selatan. Peningkatan pengintaian itu merupakan rekor terbaru yang dilakukan selama 2020.

Dikutip dari harian South China Morning Post, dalam sepekan terakhir saja, pesawat pengintai E-8C Angkatan Udara AS terlihat lebih dekat 100 mil ke pantai tenggara Provinsi Guangdong.

Lembaga Inisiatif Penyelidikan Situasi Strategis Laut China Selatan (SCSPI) yang berbasis di Beijing melaporkan pengintaian itu terjadi dalam empat kesempatan terpisah. Pekan lalu, lembaga think tank itu merilis rekaman audio tentang hadirnya pesawat milik AS. Angkatan Laut Tiongkok pun memberi peringatan kepada pesawat militer AS tersebut supaya mengubah arah.

“Saat ini, militer AS mengirim tiga hingga lima pesawat pengintai setiap hari ke Laut China Selatan. Pada paruh pertama 2020, dengan frekuensi yang jauh lebih tinggi, jarak yang lebih dekat, dan lebih banyak variasi, misi pengintaian udara AS di Laut China Selatan telah memasuki fase baru,” ungkap SCSPI.

Lembaga tersebut mengatakan pesawat AS telah memberanikan diri beberapa kali lebih dekat ke wilayah udara Tiongkok sejak April. Penerbangan terdekat hingga saat ini ialah pada Mei ketika sebuah Poseidon P-8A Angkatan Laut AS yang dirancang untuk perang antikapal selam hampir mencapai batas 12 mil dari laut di dekat Pulau Hainan, wilayah paling selatan Tiongkok.

Statistik SCSPI menunjukkan penerbangan pesawat AS sekitar 50 hingga 60 mil di laut sering dilakukan. Catatan 50 sorti terbang dari pangkalan darat AS terdekat ke Laut China Selatan terjadi dalam tiga minggu pertama pada Juli.

Pada hari-hari tertentu, SCSPI mengatakan telah menghitung sebanyak delapan pesawat AS, termasuk tipe P-8A EP-3E, RC135W, dan KC-135. Salah satu puncaknya terjadi pada 3 Juli ketika kapal induk USS Ronald Reagan dan USS Nimitz bersama dengan grup pesawatnya masing-masing memasuki wilayah tersebut.

Keberadaan dua kapal induk itu juga untuk menggelar latihan militernya yang bersamaan dengan latihan militer Tiongkok di wilayah sengketa tersebut. AS menyebut klaim Tiongkok atas wilayah perairan itu melanggar hukum dan Washington akan mendukung negara-negara Asia Tenggara yang turut terlibat sengketa di Laut China Selatan. (Van/X-11)