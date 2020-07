Srikandi Partai NasDem Lisda Hendrajoni The Top Women Leader

SRIKANDI Partai NasDem Lisda Hendrajoni meraih penghargaan The Top Women Leader Of The Year 2020 dari Seven Media Grup yang diserahkan di sebuah hotel di Bali semalam.

‘’Alhamdulilah, malam ini kami menerima penghargaan dari Seven Media Asia, untuk kategori The Top Women Leader Of The Year. Ini tentunya merupakan sebuah pencapaian yang positif bagi saya, sekaligus sebagai pemicu semangat dalam melakukan aktivitas bagi masyarakat,’’ tutur Lisda, yang merupakan anggota DPR RI Komisi VIII ini.

Lisda mendapatkan penghargaan atas dedikasi dan kepeduliannya terhadap masyarakat selama pandemi covid-19 baik sebagai anggota DPR RI, maupun Ketua TP-PKK Pesisir Selatan.

Lisda sendiri merupakan istri dari Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, yang juga tercatat sebagai Ketua DPW Partai NasDem Sumatra Barat ini.

‘’Yang paling utama saat masa pandemi adalah bantuan untuk masyarakat. Terutama masyarakat yang terdampak ekonominya akibat pandemi. Saya bersama dengan Team, berupaya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dan memastikan tidak ada masyarakat yang kelaparan,’’ jelas Lisda.

Selain memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat terdampak, terobosan yang dilakukan Lisda seperti kampanyeStay at Home dan melaksanakan pola gaya hidup sehat dinilai memberikan dampak positif dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

‘’Dalam setiap kegiatan kita selalu mengkampanyekan kepada seluruh kader masyarakat agar tetap melaksanakan pola gaya hidup sehat, agar terhindar dari Virus Corona. Alhamdulillah, saat ini Pesisir Selatan yang sempat menjadi zona merah, sekarang sudah masuk dalam kategori Zona Hijau,’’ paparnya.

Sesuai penyampaian Seven Media Asia sebagai penyelenggara, Lisda Hendrajoni berhasil masuk nominasi Indonesia Women Inspairing Awards 2020 yang malam penganugerahannya digelar di Bali, Sabtu (25/07).

Lisda Hendrajoni dinilai salah satu wanita inspirator yang sangat konsisten dalam melaksnakan tugas dan amanah yang diembanya, baik sebagai politisi senayan maupun sebagai ketua TP PKK Pessel yang selalu memberikan inspirasi kepada orang lain.

Diantara tindakan maupun kiprah Lisda Hendrajoni yang bisa menginspirasi banyak orang dalam mengayomi masalah sosial, contohnya Lisda Hendrajoni peduli dengan orang cacat (disabilitas) dan lansia, peduli dengan pemberdayaan perempuan.

Begitu juga di masa pandemi covid-19, istri Bupati Pessel Hendrajoni di parlemen RI selaku anggota Fraksi Nasdem selalu menyuarakan hak-hak anak bangsa antara lain hak pendidikan , hak keamanan, hak kesehatan. Lindungi anak-anak kita tercinta masa depan bangsa.

Dari penilaian yang dilakukan selama ini, hanya sekitar 25 figur di Indonesia yang dimasukkan dalam nominasi, salah satunya Lisda Hendrajoni. (OL-2)