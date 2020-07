Tandang ke Manchester, Pemain Madrid tak Perlu Karantina

REAL Madrid tidak perlu menjalani karantina selama 14 hari saat melawat ke Etihad Stadium, markas Manchester City pada bentrok leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Sabtu (8/8) dini hari WIB.

Pemerintah Inggris sebelumnya memberlakukan wajib karantina 14 hari bagi pelancong dari Spanyol, karena negara itu terdampak covid-19 dan adanya kekhawatiran Spanyol mungkin tengah mengalami gelombang kedua.

Dilansir dari Sky Sports, pemerintah Inggris melalui Departemen Digital, Budaya, Media, dan Olahraga menyatakan aturan itu dikecualikan kepada ajang olahraga internasional.

Pemerintah Inggris menyatakan pengecualian diberlakukan kepada pihak yang berada di lingkungan terkendali dan jauh dari keramaian. Aturan ini berlaku untuk bintang olahraga, ofisial event, tenaga medis, petugas lapangan, dan media yang telah terdaftar.

UEFA telah menetapkan laga leg kedua babak 16 besar akan dilangsungkan di kandang masing-masing klub. Klub juga diizinkan untuk bertandngan tanpa adanya batasan.

Baca juga : 2 Pemain Nagoya Positif Covid-19, Pertandingan J League Ditunda

Namun, UEFA akan mencermati kondisi terkini dan akan ada perubahan venue, jika diperlukan tergantung kondisi di suatu negara.

"UEFA akan terus memantau situasi dan berhak untuk menetapkan kembali pertandingan jika terjadi peristiwa baru yang tidak memungkinkan untuk memainkan satu atau lebih pertandingan di venue tertentu," tulis UEFA.

Laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions masih menyisakan Manchester City vs Real Madrid, Bayern Muenchen vs Chelsea (9 Agustus), Barcelona vs Napoli (9 Agustus), dan Juventus vs Lyon (8 Agustus).

Sementara itu, babak perempat final yang berlangsung satu partai dimulai pada 13 Agustus hingga laga final pada 24 Agustus akan dilangsungkan di Lisbon, Portugal. (Skysports/OL7)