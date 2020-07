Regis Philbin, Pemandu Who Wants to Be a Millionaire, Tutup Usia

Regis Philbin, tokoh televisi yang juga membawakan gameshow Who Wants to a Millionaire dan ajang kecantikan Miss America wafat pada usia 88 tahun.

Philbin adalah pembawa acara di banyak acara televisi, termasuk acara bincang-bincang pagi Live with Regis and Kathie Lee, yang ia bawakan bersama Kathie Lee Gifford. Co-host program itu kemudian digantikan Kelly Ripa dan acara berganti nama menjadi Live with Regis and Kelly. Selama bertahun-tahun, Philbin juga menjadi host untuk kontes Miss America dan gameshow seperti Who Wants to a Millionaire di stasiun ABC.

Philbin pernah dinominasikan sebanyak 37 kali pada ajang Daytime Emmy Awards, suatu ajang penghargaan yang ditujukan bagi program televisi siang hari di AS. Dari 37 kali nominasi sepanjang karirnya, ia memenangkan enam penghargaan, dan pernah dianugerahi Lifetime Achievement Award pada 2008.

"Kami sangat sedih untuk mengabarkan, Regis Philbin yang kami cintai meninggal semalam karena sebab alamiah, satu bulan setelah ulang tahunnya yang ke-89,” bunyi pernyataan keluarga Philbin dikutip dari CNN, pada Sabtu, (25/7) waktu AS.

“Keluarga dan teman-teman selamanya berterima kasih atas waktu yang kita habiskan bersamanya - untuk kehangatannya, selera humornya yang legendaris, dan kemampuannya yang luar biasa untuk menjadikan setiap hari menjadi sesuatu yang layak dibicarakan. Kami berterima kasih kepada penggemar dan pengagumnya atas dukungan luar biasa mereka selama 60 tahun karirnya dan meminta privasi saat kami berkabung,” lanjut pernyataan tersebut.

Pada tahun 2006, Philbin juga mendapat penghormatan dari National Association of Broadcasters Hall of Fame dan Television Academy Hall of Fame. Ia juga memegang rekor dunia, dengan waktu siaran sebanyak 16.700 jam, menurut catatan Guinness World Records.

Rekan lama Philbin, Kathie Lee Gifford turut berduka atas kepergian partner siarannya itu. “Tidak pernah ada orang seperti dia. Dan tidak akan pernah ada,” tulisnya dalam kalimat penutup di Instagram sembari mengunggah foto dirinya bersama Philbin. (M-2)